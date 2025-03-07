Как подобрать правильную вазу для цветов

Весна — время цветов, прекрасного настроения и новых впечатлений. Тем более, что совсем скоро главный женский праздник — 8 марта. Чтобы цветы нашли свое место в интерьере, им понадобится подходящая ваза. В продаже можно найти самые разнообразные емкости по материалу, форме, размеру и цвету. Так как же выбрать ту самую? Коммерческий директор в цветочной фирме Дарья Дмитриева поделилась комментариями.

Материал вазы

Для живых цветов мы рекомендуем покупать классические материалы: стекло и керамику.

«При использовании они не образуют вредных для цветов соединений, просты в уходе, легко вписываются в любую обстановку и сохраняют внешний вид долгие годы», — говорит эксперт.

Из минусов — их можно разбить. Будьте осторожны, когда моете вазу, и выбирайте места, где ее не достанут дети или животные.

Размер

Следующий фактор — это размер. Универсальными можно считать те, что высотой 30 см и диаметром 15 см. Форма может быть разная, выбирайте наиболее подходящую вам.

«В такой емкости будут хорошо смотреться цветы от 10–15 стеблей, а также она подойдет для небольших сборных букетов. При необходимости подрежьте их под высоту вазы, используя секатор или нож», — советует эксперт.

Например, тюльпаны должны возвышаться над ее краем примерно на 15 см. Это обеспечивает устойчивость и эстетический вид.

Для невысоких цветов

«Если цветы невысокие, такие как нарциссы, ландыши, анемоны и ранункулюсы, то им подойдут вазы такого же диаметра, но 20 см в высоту», — отмечает специалист в цветочной сфере.

Для гиацинтов понадобится диаметр побольше, так как они пышно раскрываются, например, 20 на 20.

Для высоких цветов

Для высоких цветов с плотными стеблями, таких как розы, лилии, пионы, альстромерии выбирайте вазы с устойчивым дном. «Для таких случаев мы рекомендуем цилиндрическую форму от 50 см в высоту. Керамика обычно более устойчива за счет веса материала. Стеклянные варианты должны быть выполнены из толстого прочного стекла, чтобы выдержать вес цветов.

Для объемных букетов (более 20 стеблей) используйте вазы с широким горлом — от 20 см в диаметре», — акцентирует внимание эксперт. Здесь подойдут емкости, сужающиеся ко дну, но не забывайте, что они должны быть устойчивы. Дно не должно быть слишком узким.

Важные детали в подборе емкости

«Выбирая вазу, учтите какие цветы и в каком виде вы чаще получаете. Стеклянные вазы подходят для любого интерьера. Но из-за прозрачности требуют более частого и тщательного ухода. Вода и стебли в них на виду, что может портить эстетический вид, если забыть сменить воду. Если нужно добавить цветового акцента, подойдет керамика», — рассказывает Дарья.

Главное — не забывайте менять воду и подрезать цветы хотя бы раз в 3 дня, чтобы они радовали вас как можно дольше.

Не рекомендуется приобретать эти виды

«Мы не рекомендуем варианты с узким горлом, так как их использование весьма ограничено. А также с узким дном — из-за плохой устойчивости», — говорит эксперт.

Они подходят для декоративных композиций, а не для повседневного использования.

Какую бы вазу вы ни выбрали, самое главное, чтобы она никогда не была пустой! И, конечно, она должна быть универсальной, стильной и удобной.