Чем хороша стальная сковорода

Хотите, чтобы ваши блюда получались с идеальной румяной корочкой, как у шеф-поваров? Стальная сковорода — ваш лучший помощник. Она быстро нагревается, выдерживает высокие температуры и обеспечивает равномерную прожарку.

Стальная сковорода идеально подходит для создания хрустящей корочки на мясе, рыбе или овощах. Она быстро нагревается и удерживает тепло, что позволяет добиться ресторанного результата. Кроме того, такая сковорода универсальна — она подходит для всех типов плит, включая индукционные. При правильном уходе она прослужит десятилетия, сохраняя свои свойства.

Чтобы использовать стальную сковороду правильно, разогрейте ее на среднем огне перед добавлением масла. Не перегружайте сковороду продуктами — это снизит температуру и ухудшит результат. После готовности дайте сковороде остыть и мойте вручную, чтобы сохранить ее свойства. С такой сковородой ваши блюда будут как в лучших ресторанах!