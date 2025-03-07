Пять самых неприхотливых растений для дачи, которые цветут весь сезон

Оформление дачного участка — дело хлопотное. А если по натуре своей вы не садовод, но отдыхать на природе вам нравится больше, чем в пыльном и шумном городе, украсить свою «летнюю резиденцию» все-таки придется. Опытный садовод Сергей Мельников перечислил 5 неприхотливых растений, которые будут пышно цвести весь сезон, не требуя при этом тщательного ухода.

Годеция

Красивоцветущий однолетник семейства кипрейные. Сажают его в грунт без предварительной высадки рассады. Идеальный период — с конца апреля по начало мая. Годеция обожает солнце, поэтому в тенистой стороне участка ее сажать не стоит. Если будете регулярно и обильно поливать всходы, уже в июле растение выпустит первые бутоны, а затем и цветы.

Палитра оттенков годеции довольно богата: от светло розового до сиреневого. Во «взрослом» состоянии растение образует высокие прямые кусты до полуметра в высоту. Вплоть до первых заморозков годеция будет сохранять свой эстетичный вид, украшая участок. Она годится и для срезки в букеты.

«Пожалуй, единственный минус растения в том, что она неустойчива к погодным условиям. Сильный ливень, а тем более град, могут сильно повредить нежные лепестки», — предупреждает эксперт.

Астра

Научное название этих популярных среди дачников цветов — калифестус, но астра — все же привычней нашему уху. Да и ко внешности растения «народное» наименование подходит значительно больше. Раcпустившись, астра и правда напоминает космическую звезду с игольчатыми лепестками. Кстати, корзинки могут быть и других конфигураций: пионовидные, хризантемовидные, помпонные. По цвету они редко бывают однотонными. Преимущественно — это окрас биколор. Для бордюрной посадки подойдут низкорослые сорта, а для оформления альпийской горки и территории у забора — более высокие и статные, достигающие 1 метра в длину.

«Существует два варианта посева, и срок цветения будет напрямую зависеть от выбора посаки. Можно высадить однолетник на рассаду в марте-апреле, и тогда цвести она будет с июля почти по октябрь. Посадив семена прямо в грунт в конце апреля, ждите цветения на месяц позднее», — говорит садовод.

Флокс метельчатый

Разновидностей этого неприхотливого растения сегодня выведено множество, но дачники отдают предпочтение низкорослым видам флокса шиловидного. Тем временем флокс Друммонда почему-то чаще игнорируют, а ведь в период цветения он может стать настоящей изюминкой участка.

Расцветка может быть абсолютно любой, в том числе с глазком и каймой. Флокс образует небольшой прямостоячий куст высотой до 60 сантиметров. Цветки бывают обычными и махровыми, с округлой формой лепестков и «звездчатой», собраны в щитковидные соцветия. Длительность цветения может различаться в зависимости от сорта и времени посадки, но можно подобрать разновидности таким образом, чтобы вплоть до середины осени флоксы цвели, плавно сменяя друг друга.

Эшшольция

Симпатичный однолетник семейства маковых. Представляет из себя раскидистый куст высотой до 45 сантиметров. Будучи «уроженкой» Мексики и юго-запада США, где ей приходилось расти на каменистых склонах в жару, почти без воды, эшшольция и теперь не утратила своей неприхотливости. Яркие соцветия с виду и впрямь очень напоминают маковые, при этом палитра настолько обширна, что ландшафтные дизайнеры создают из растения живые цветущие ковры. Цветет эшшольция с начала лета вплоть до заморозков, говорит садовод.

Антириум (Львиный зев)

Этот многолетник способен выдержать морозы до −5 градусов. Относится к семейству подорожниковых, а потому в особой заботе, как и ее ближайший «родственник», не нуждается.

«Цветет обычно с июня до сентября. Расцветка может быть любой, кроме чисто голубой и синей, с причудливыми разводами на лепестках», — поясняет эксперт.

При этом в высоту растение может достигать одного метра. При желании антириумом можно оформить как клумбы, так и навесные кашпо или ковровые цветники.