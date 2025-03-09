Ветеринары перечислили токсичные для собак растения

Владельцев собак предупредили об опасности, которую представляют для животных весенние растения. Среди них – популярные нарциссы, подснежники и тюльпаны. Эти цветы могут быть токсичными для собак и вызывать у них серьезные проблемы со здоровьем.

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По словам специалистов британской благотворительной организации, оказывающей помощь собакам, распространенные симптомы отравления – рвота, диарея, обильное слюнотечение, вялость; реже бывают затрудненное дыхание, тремор и даже судороги. В некоторых случаях отравление луковицами весенних растений может привести к летальному исходу.

Ветеринарный хирург Чарли Добсон подчеркнул, что такие цветы, как нарциссы и тюльпаны, могут быть опасны для четвероногих друзей, особенно для тех, кто любит копаться в саду. Хотя случаи отравления редки, важно знать, какие растения опасны, и держать их вне досягаемости.

К токсичным для собак растениям относятся тюльпаны, колокольчики, рододендроны, азалии, амариллисы, лютики, крокусы, примулы, цикламены, бузина, наперстянка, гиацинты и люпины. Специалисты призвали владельцев собак тщательно выбирать растения для сада и всегда проверять, безопасны ли они для питомцев.

При подозрении, что собака съела что-то опасное, включая луковицы весенних цветов, необходимо немедленно обратиться к ветеринару, даже если симптомы еще не проявились. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы на полное выздоровление.

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