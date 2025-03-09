Кинолог предупредил, когда собака начинает манипулировать хозяином

Многие приемы, которые собаки используют в общении с хозяевами, на самом деле формируются самими владельцами животных. Такие уловки, как «голодный взгляд» или требование прогулок, основаны на выученном поведении. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

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Голубев подчеркнул, что жалобы владельцев на поведение собак часто возникают из-за того, что они поощряют определенные поступки своих питомцев. Например, если хозяин кормит собаку после взгляда «выпрашивания», то животное запомнит этот сигнал и будет повторять его в будущем. Точно так же собаки могут научиться требовать внимания, кладя лапы на колени хозяина, когда хотят играть или чувствуют дискомфорт.

Специалист привел пример ситуацию, когда собака будит хозяина на прогулку, тычась ему носом в лицо или руку. Такое поведение формируется, когда владелец подкрепляет его немедленным выходом на улицу. В сознании собаки устанавливается связь: разбудить хозяина – значит выйти на прогулку. В результате, даже если реальной необходимости в туалете нет, животное продолжает действовать по установленному сценарию.

Ранее Голубев рассказал, что с возрастом собаки претерпевают значительные изменения не только внешне, но и в поведении, уровне активности и привычках. Наиболее стабильный период в жизни питомца наступает в возрасте от трех до семи лет, когда характер и манеры уже полностью сформировались. Щенки, будучи активными и игривыми, постепенно превращаются в более спокойных взрослых собак. С возрастом метаболизм замедляется, и пожилые собаки начинают меньше нуждаться в активных играх и долгих прогулках. Некоторые из них стремятся к постоянному контакту с хозяином, особенно если испытывают проблемы со здоровьем, в то время как другие предпочитают отдыхать в одиночестве.