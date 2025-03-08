Учимся у домохозяек из США: дзен от разбросанных носков

Большинство американских домохозяек не испытывают стресса от разбросанных вещей. В большинстве своем женщины из США «спокойны как удав» в повседневных делах, потому что нашли способ относиться к рутине с легкостью и юмором. Вместо того чтобы устраивать трагедии из-за разбросанных носков мужа или игрушек детей, они предлагают интересный метод: разбросать свои вещи тоже и постичь дзен.

Далее они стараются привлекать семью к уборке, превращая это в увлекательную игру, и организуют совместное собирание разбросанных носков. Также подход американских домохозяек к чистоте строится на закрытии «базы порядка»: это регулярная легкая уборка, сбор детских игрушек и поддержание чистоты рабочего и кухонного стола.

Кроме того, женщины не мыслят своего быта без использования умных бытовых устройств. Почти у всех семей есть посудомоечные и сушильные машины, духовые печи с функцией самоочищения, сенсорные плиты и роботы-пылесосы. Перед уходом на работу хозяйки загружают грязную посуду и белье, а также включают пылесос, так что к возвращению домой большинство домашних дел уже выполнено.

Еще одним важным аспектом является отказ от накопительства. Большинство американцев стараются не загромождать свои дома ненужными вещами, выбрасывая то, что пришло в негодность или больше не нужно.