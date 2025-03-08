С дачного участка в полицейский: какие растения выращивать нельзя

Выращивание некоторых растений дома может обернуться серьезными проблемами с законом. Запрещенные виды перечислены в постановлении правительства, за их культивирование предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Речь идет даже о безобидных на первый взгляд цветах, вроде голубого лотоса.

К запрещенным относятся также ипомея трехцветная, роза гавайская, гармала обыкновенная, турбина щитковидная, мимоза хостилис, шалфей предсказателей и другие. Если вы вырастите от 10 до 100 кустов, это грозит штрафом от трех до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток.

Если объемы выращивания крупные, штраф может достигать 300 тысяч рублей, а также возможны обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет. В особо крупных размерах наказание строже — до восьми лет заключения.

Прежде чем заводить экзотическое растение, проверьте, не запрещено ли оно законом.