Какие растения, посаженные вдоль забора, могут стать причиной конфликта

Многие дачники создают на своих участках живую изгородь. Это популярный способ не только обеспечить себе приватность, но и украсить участок. Нередко для посадки выбирают девичий виноград или другие лианы, однако вдоль общего забора эти растения можно высаживать только при наличии письменного разрешения от соседей.

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Юрист Сергей Селиванов объяснил дачникам, зачем согласовывать с соседями высадку некоторых растений вдоль смежного забора.

«Самая распространенная проблема – девичий виноград, который вьется по рабице между участками. Его сажают для того, чтобы создать естественное визуальное перекрытие. Но соседи могут требовать его удалить, и юридически будут правы», — Сергей Селиванов, юрист.

Эксперт пояснил, что расстояние от забора до места посадки девичьего винограда и других растений с активной корневой системой регламентируется СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». Согласно этому документу, девичий виноград должен быть посажен не ближе, чем в метре от границы между участками, сообщает aif.ru.

«Дело в том, что девичий виноград (и еще ряд подобных лиан) имеют активную корневую систему, она активно разрастается под грунтом сквозь газон, перекрывает доступ другим растениям, способна нанести вред строениям. При этом посажена может быть на одном участке, а свою "деятельность" ведет на соседнем», — отметил Сергей Селиванов.

Чтобы избежать проблем с соседями, юрист порекомендовал заручится их согласием на высадку конкретного растения вдоль общего забора. Максимальную безопасность обеспечит письменно зафиксированная договоренность. В случае, если соседи все же затеют разбирательство, такой документ можно будет предъявить в качестве аргумента в свою пользу. Если же дачник не сможет доказать, что согласовал с соседями высадку, ему придется выкорчевывать растения, ставшие предметом спора.

Ранее стало известно, какие растения запрещено выращивать на дачном участке. В этот перечень входят растения, содержащие наркотические или психотропные вещества. Список запрещенных к выращиванию растений утвержден постановлением Правительства РФ № 934. Он включает мак, коноплю, голубой лотос, ипомею трехцветную, розу гавайскую и другие растения. Если эти растения будут обнаружены на участке или на придомовой территории, владельцу грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или административный арест.