Фитодизайн: простые советы

Помните все эти документальные фильмы о пышных тропических лесах с их богатой экосистемой и многочисленными вечнозелеными растениями? Вы можете устроить нечто подобное у себя дома! Комнатные растения также помогают замаскировать несовершенства пространства и наполнить каждый сантиметр душевностью и красотой. Таким образом, фитодизайн не только улучшает микроклимат помещений, но и позволяет преобразить любой дом без серьезных финансовых вложений. Также можно установить декоративные интерьерные водопады.

Что такое фитодизайн и как его применить в интерьере
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Вы можете создать оптическую иллюзию, способную самым масштабным образом изменить наше восприятие пространства. Таким образом, умелый подбор и размещение растений может сделать интерьер более сбалансированным и гармоничным. Комнатные растения добавят помещению уюта и свежести, а зелень оживит помещение и сделает его визуально светлее. Чтобы не загромождать пространство, стоит выбирать напольные горшки в цвет стен.

Растения украсят любой дизайн, в том числе и небольшого помещения. Фиалки, цикламен, мелисса и спатифиллум — вот некоторые из лучших примеров для решения этой задачи.

Разместите миниатюрные растения у одной или обеих длинных стен группами по 2-6 штук, в зависимости от размера комнаты, если хотите визуально расширить ее. Комната будет выглядеть просторнее.

Подвешенная к потолку корзина со спускающимися вниз веточками делает потолок визуально ближе. Поэтому такие корзины следует вешать только в помещениях с достаточно высокими потолками, не менее 2,7-3 метров. При этом услуги фитодизайна можно заказать онлайн.

В помещениях с самыми обычными потолками поставьте кадку с большим растением, ветви которого тянутся вверх. Это создает иллюзию дополнительного пространства в комнате.

Растения с большим количеством мелких листьев визуально увеличивают пространство, в то время как растения с крупными мясистыми листьями, наоборот, сжимают его.

Растения с мелкими листьями больше подходят для небольших помещений, а растения с крупными мясистыми листьями — для больших. В дополнение к этому рассмотрите такой вариант, как пузырьковые панели.

Если вы хотите оживить простой и однообразный интерьер, вы можете сделать это, используя растения с фигурными листьями причудливой формы.

И наоборот, если помещение перенасыщено деталями, в таком помещении лучше разместить растения с листьями простой формы.

Отдайте предпочтение одному или нескольким растениям, которые будут правильно размещены в предназначенном для них месте. Зная основные правила оформления интерьера, вы без труда добьетесь стильного и гармоничного дизайна.

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