Что такое фитодизайн и как его применить в интерьере

Помните все эти документальные фильмы о пышных тропических лесах с их богатой экосистемой и многочисленными вечнозелеными растениями? Вы можете устроить нечто подобное у себя дома! Комнатные растения также помогают замаскировать несовершенства пространства и наполнить каждый сантиметр душевностью и красотой. Таким образом, фитодизайн не только улучшает микроклимат помещений, но и позволяет преобразить любой дом без серьезных финансовых вложений. Также можно установить декоративные интерьерные водопады.

Вы можете создать оптическую иллюзию, способную самым масштабным образом изменить наше восприятие пространства. Таким образом, умелый подбор и размещение растений может сделать интерьер более сбалансированным и гармоничным. Комнатные растения добавят помещению уюта и свежести, а зелень оживит помещение и сделает его визуально светлее. Чтобы не загромождать пространство, стоит выбирать напольные горшки в цвет стен.

Растения украсят любой дизайн, в том числе и небольшого помещения. Фиалки, цикламен, мелисса и спатифиллум — вот некоторые из лучших примеров для решения этой задачи.

Разместите миниатюрные растения у одной или обеих длинных стен группами по 2-6 штук, в зависимости от размера комнаты, если хотите визуально расширить ее. Комната будет выглядеть просторнее.

Подвешенная к потолку корзина со спускающимися вниз веточками делает потолок визуально ближе. Поэтому такие корзины следует вешать только в помещениях с достаточно высокими потолками, не менее 2,7-3 метров. При этом услуги фитодизайна можно заказать онлайн.

В помещениях с самыми обычными потолками поставьте кадку с большим растением, ветви которого тянутся вверх. Это создает иллюзию дополнительного пространства в комнате.

Растения с большим количеством мелких листьев визуально увеличивают пространство, в то время как растения с крупными мясистыми листьями, наоборот, сжимают его.

Растения с мелкими листьями больше подходят для небольших помещений, а растения с крупными мясистыми листьями — для больших. В дополнение к этому рассмотрите такой вариант, как пузырьковые панели.

Если вы хотите оживить простой и однообразный интерьер, вы можете сделать это, используя растения с фигурными листьями причудливой формы.

И наоборот, если помещение перенасыщено деталями, в таком помещении лучше разместить растения с листьями простой формы.

Отдайте предпочтение одному или нескольким растениям, которые будут правильно размещены в предназначенном для них месте. Зная основные правила оформления интерьера, вы без труда добьетесь стильного и гармоничного дизайна.