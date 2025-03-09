Что способствует ожирению у собак

В ходе нового исследования эксперты изучили данные о более 200 собаках. Это позволило им найти ключевые связи между ожирением и у людей и у псов.

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Специалисты обнаружили, что у собак некоторые гены такие же, как и у людей. Причём эти гены связаны с ожирением. Это значит, что псы помогут нам глубже понять механизм набора веса, здоровье, сложные болезни.

Исследование 2007 года продемонстрировало: человек имеет 40−70% шансов заболеть ожирением из-за генов, которые он унаследовал от родителей. Проявляться это будет в повышенном аппетите. Худым людям по сравнению с теми, кто склонен к ожирению, просто не нужно прилагать столько усилий для поддержания здорового веса.

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В рамках нового исследования учёные проанализировали гены 241 домашнего лабрадора-ретривера. Эта порода собак особенно склонна к развитию ожирения.

При помощи кросс-видового подхода эксперты идентифицировали несколько генов, способствующих ожирению, которые присутствуют у людей и у собак. Среди этих генов есть DENND1B. Он играет главную роль в том, как клетки перерабатывают энергию.