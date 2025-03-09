Как дать таблетку кошке

Даже самым здоровым кошкам иногда нужны лекарства, например, чтобы избавиться от паразитов. Однако дать питомцу таблетку — задача не из простых. Большинство котов вряд ли будут спокойно сидеть, пока вы пытаетесь положить им в рот что-то горькое.

Если ваш питомец не из покладистых, одной рукой аккуратно надавите на основание челюсти, чтобы открыть пасть, а второй быстро протолкните таблетку. Можно попробовать завернуть кошку в одеяло, но будьте готовы к сопротивлению. Чтобы таблетка точно попала в желудок, постарайтесь положить ее на корень языка или сбоку. Если кошка не глотает, погладьте ее шею сверху вниз — это вызовет глотательный рефлекс. После этого дайте питомцу воды, используя шприц без иглы, чтобы помочь запить лекарство.

Если таблетки давать сложно, уточните у ветеринара, можно ли заменить их каплями или раствором. Также можно измельчить таблетку в порошок и смешать с небольшим количеством сметаны. Кошка будет слизывать смесь, не подозревая, что это лекарство. Главное — действовать аккуратно и терпеливо, чтобы не напугать питомца.

Ранее сообщалось, что мурлыканье кошек — это не просто звук, а целый язык общения и способ выражения эмоций. Этот звук они издают в разных ситуациях: когда чувствуют себя в безопасности, хотят показать доверие, испытывают стресс или нуждаются в утешении.