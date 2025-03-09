Почему лучше не пользоваться для мытья посуды губкой

Исследования показывают, что в обычной кухонной губке живёт множество бактерий. Их даже больше, чем на поверхности унитаза.

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В 2017 году учёные обнаружили, что на один кубический сантиметр губки для мытья посуды приходится до 54 млрд разных микроорганизмов. Это больше, чем в общественных туалетах.

Самое страшное то, что в губке нашли большое количество бактерий рода Acinetobacter. Их Всемирная организация здравоохранения назвала самыми опасными патогенами из-за их устойчивости к антибиотикам, способности вызывать сепсис, менингит.

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Также специалисты обнаружили Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Эти бактерии способны вызвать кишечные инфекции, пищевые отравления, воспаление кожи. Больше же всего на губках было бактерий рода Moraxella, которые провоцируют развитие заболеваний дыхательных путей у людей со слабым иммунитетам.

Единственный способ снизить риск заражения — менять губку каждые 3−5 дней. Есть и другие варианты. Например, использовать вместо губки силиконовую щётку или мочалку.