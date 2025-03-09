Какие домашние растения почти не требуют ухода

Если вы часто забываете поливать цветы, или они попросту чахнут в вашем доме, то попробуйте обзавестись комнатными растениями, которые практически не требуют ухода.

Замиокулькас (долларовое дерево): это растение накапливает влагу в клубнях и мясистых листьях, поэтому легко переносит засуху. Поливать его можно раз в 3-4 недели. Также хорошо приживется в любых условиях сансевиерия (тещин язык). Его жесткие листья хранят воду, что позволяет растению выживать без полива до месяца. К тому же оно не требовательно к свету.

Кактусы просто созданы для засушливых условий. Они накапливают влагу в стеблях и листьях, поэтому поливать их нужно крайне редко. Хойя (восковой плющ) также прекрасно переносит засуху и не требует частого ухода. Эпипремнум (сциндапсус) выживает даже в самых спартанских условиях, включая длительное отсутствие полива.

Эти растения не только украсят ваш дом, но и приживутся у забывчивых и ленивых хозяек.

Ранее стало известно, что садоводы выносят комнатные растения на улицу во время дождя, чтобы они лучше цвели.