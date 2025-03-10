Как быстро высушить промокшую обувь

Промокшие ноги — частая проблема в весенний сезон. Но есть простые и быстрые способы справиться с этим недугом. В частности, настоящие чудеса творят детская присыпка и соль.

Крахмал или присыпка. Если обувь промокла изнутри, насыпьте на стельку немного крахмала или детской присыпки. Они впитают влагу и предотвратят дискомфорт.

Газеты в помощь. Набейте промокшую обувь смятыми газетами или бумажными полотенцами. Меняйте их каждые 30 минут, пока обувь не высохнет.

Фен, но с умом. Используйте фен на минимальной мощности, чтобы не повредить материал. Держите его на расстоянии 20 см от обуви и направляйте поток воздуха внутрь.

Силикагель. Не выбрасывайте пакетики с силикагелем из коробок с обувью или электроникой. Положите их в промокшие туфли — они быстро впитают воду.

Соль для замши. Если промокла замшевая обувь, посыпьте ее солью, а затем аккуратно почистите щеткой. Соль впитает влагу и сохранит текстуру материала.

С этими лайфхаками ваши ноги всегда останутся сухими, а обувь — в идеальном состоянии, даже после самых глубоких весенних луж.