Что нужно знать о давлении у кошек

Давление у кошек — важный показатель здоровья, и за ним стоит следить. Нормальным для питомца считается диапазон от 111 до 162 мм рт. ст., а идеальный показатель — около 140 мм рт. ст. Если давление поднимается выше 200 мм рт. ст., это уже серьезный повод обратиться к ветеринару.

Как измерить давление кошке?

Используйте две точки измерения. Лучше всего измерять давление на двух лапах или на одной лапе и хвосте. Это поможет получить более точные данные. Проведите несколько замеров. Сделайте 5–7 измерений, исключите первое (оно часто бывает неточным) и высчитайте среднее значение. Не перегружайте питомца. Не стоит измерять давление на всех четырех лапах и хвосте — это может вызвать стресс у кошки, и показатели будут недостоверными. Если животное нервничает, лучше прервать процедуру и повторить позже.

Следите за состоянием вашего питомца и, если что-то вызывает сомнения, не откладывайте визит к ветеринару. Здоровье кошки — в ваших руках!

Ранее сообщалось, что при кормлении кошек необходимо учитывать их статусную группу. Для котят, молодых, взрослых и пожилых котов, а также для питомцев с особенностями здоровья нужно составлять отдельный рацион.