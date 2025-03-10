Четыре лайфхака по использованию таблетки для посудомоечной машины

Таблетка для посудомоечной машины — это не только помощник в мытье посуды, но и универсальное средство для уборки в доме. Она справляется с загрязнениями там, где вы даже не ожидали. Вот несколько простых и эффективных способов ее использования.

Освежите вазы для цветов. Замочите таблетку в вазе с водой на 30 минут, затем тщательно ополосните холодной водой. Ваза станет чистой и свежей, как новая.

Очистите стиральную машину. Запустите стирку на 90 градусах, добавив таблетку для посудомоечной машины. Это поможет удалить бактерии и налет из барабана, оставив его чистым и свежим.

Приведите в порядок духовку и вытяжку. Сделайте пасту из таблетки и нанесите ее на загрязненные места. Оставьте на 20 минут, затем смойте. Если загрязнения сильные, повторите процедуру.

Верните кухонным полотенцам свежесть. Замочите их в смеси таблетки для посудомоечной машины и стирального порошка. Даже въевшиеся пятна исчезнут без труда.