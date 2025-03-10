Садовод перечислила самые частые ошибки при выращивании рассады

Одной из самых частых ошибок при выращивании рассады является высадка семян в слишком маленькие емкости, потому что в них очень мало ресурсов для растения. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, не стоит также поливать рассаду чаще раза в три-четыре дня. Для этой цели она рекомендует использовать лейку с очень тонким носиком или большой шприц, чтобы провести процедуру аккуратно.

Садовод также посоветовала использовать специальные фитолампы при выращивании рассады, чтобы растения получали достаточное количество света.

«При этом рассаду, которая расположена на подоконнике, примерно до 10 апреля загораживать от солнечного света не надо. А вот потом, когда свет уже становится более интенсивным и может навредить растениям, стоит затенять их с помощью небольшой картонки», — заключила Воронова.

До этого Ольга Воронова говорила, что перед началом дачного сезона важно проверить территорию участка, электропроводку и запас удобрений. По ее словам, из-за сильных ветров зимой на даче могли произойти проблемы с электрикой, поэтому важно уделить ей особое внимание.