Агроном перечислил секреты крепкой рассады

Закладывать рассаду для закрытого грунта нужно с подготовки семян. Первыми необходимо сеять такие культуры, как перец, баклажан и корневой сельдерей. Но не стоит делать этого раньше 15 марта.

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К тому моменту, когда пройдёт время и необходимо высаживать рассаду в грунт, растение уже застареет, а молодой организм, как известно, более продуктивен.

«Некоторые производители семян перед реализацией сразу обрабатывают их от возбудителей инфекций. На это указывает их яркий сигнальный цвет. Такие семена дополнительной обработки не требуют. Но если вы купили не протравленные семена, то не поленитесь обеззаразить их. Самое распространённое и доступное средство – марганцовка, раствор стоит сделать насыщенным. Замачивают семена на 2-3 минуты, потом ополаскивают под проточной водой. Ещё подойдёт раствор воды и перекиси водорода 1:1, также нужно ополоснуть – и можно высевать», — цитирует агронома Юрий Поценко газета Доволенского района «Сельская правда».

Если вы не уверены, что семена имеют хорошую всхожесть, то их лучше предварительно прорастить. Но не забывайте, что обработанные семена при проращивании потеряют фунгицидные свойства протравителя, поэтому перед посадкой необходимо обработать грунт.

– Для проращивания не подходит подоконник. Свет не проросшим семенам растений пока не нужен, поэтому свои посевы нужно держать возле источника тепла, но опять же на умеренном расстоянии, – поясняет Юрий Владимирович.

Для большинства культур при проращивании семян достаточно 25 градусов, для перцев и баклажан можно до 28-30 градусов.

Зачастую многие зарубежные фирмы для продления срока жизнеспособности семян применяют метод высушивания – глубокий покой.

Чтобы разбудить такие семена необходимо применить «шок»: пару дней для набухания их выдерживают при комнатной температуре, потом на такой же срок убирают в холодильник (отдел для овощей), а затем – снова в тепло.

Многих огородников интересует вопрос: подходит ли обычный грунт с огорода для выращивания рассады?

– Если участок удобренный, богат органикой, то, конечно, он подойдёт. Но по результатам анализов забора почв в Доволенском районе доказало, что лучше всего смешивать её с покупным грунтом или торфом. Обычная почва тяжёлая, спрессованная, плохо вентилируемая, а это ведёт к недостатку кислорода, а значит, и слабому корню растения, – рассказывает агроном. – Смешивать грунт следует из пропорции 1:1 именно по объёму, а не по весу, так как огородная земля будет заметно тяжелее.

Итак, если мы взяли ведро почвы с огорода, то и торфа должно быть столько же. Лучше всего использовать кислый торф. Всем известно, что в нашей зоне щелочные почвы, и подобно смешиванию соды и уксуса, кислота нейтрализует щёлочь и в этом случае. Не забудьте и об обеззараживании, даже если вы покупали грунт. Навряд ли кто-либо из производителей протравливал его составляющие. В этом отлично поможет мороз. Если вы заранее купили и вынесли ёмкость с землёй на улицу, то несколько дней при температуре -20 градусов достаточно. Нынешние незначительные минусовые температуры помочь в этом уже не смогут. Поэтому придётся дополнительно пролить специальными препаратами. В домашних условиях прекрасно подойдёт насыщенно розовый (но не свекольный) раствор марганцовки, здесь также поможет раствор воды и нашатырного спирта или перекиси водорода. Пользоваться таким раствором нужно очень осторожно. Концентрация должна быть минимальна: 2 мл на ведро воды будет вполне достаточно.

Как только появились первые всходы, сразу же переносим стаканчики к свету. Но важно не переусердствовать. Если окна расположены с солнечной стороны, то следует притенить их, подойдёт обычная тюль или марля. Как только солнышко скрылось, убираем «преграду», рассеянный свет полезен. Совсем скоро день будет равноценен ночи, а потом и длиннее, и света растениям будет хватать.

Ещё один важный момент – это прикорм. Как правило, магазинный универсальный грунт уже содержит основные элементы питания – этого как раз хватит на стартовый период, поэтому здесь сразу удобрения вносить не стоит.

Как только на рассаде появляется первый настоящий лист, значит, корневая система тоже набирает силу, нужно внести прикорм. Для первого раза хорошо подходит слабый раствор гумата. Плюсы такого средства в том, что он содержит небольшое количество нерастворимых солей.

Вода из-под крана содержит много таких солей, лучше использовать талую воду, тем более, что снега ещё достаточно.

Когда растение набирает зелёную массу, небольшой ёмкости для него становится недостаточно, здесь необходимо универсальное удобрение, содержащее весь комплекс элементов питания. В этом случае хорошо подойдёт «Азофоска». Вообще, прикорм проводят в среднем раз в неделю до самой высадки в открытый грунт. Если вы пользуетесь только домашней почвой, то прикорм нужно начинать с первых дней.

Закаливание – полезная процедура не только для человека, но и для рассады.

Конечно, стаканчики с рассадой нужно постоянно поворачивать, чтобы растение не наклонялось в одну сторону. Растение должно акклиматизироваться к окружающей среде, не нужно постоянно переносить их с одного окна на другое – это шок для него. Как и у человека, у него есть свой период сна или отдыха, привыкнув к одним условиям, не стоит их чередовать. Особенно чувствительны к такому «шоку» баклажаны.