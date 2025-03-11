Кинолог предупредил об опасности магнитных бурь для собак

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие у собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов. Об этом агентству «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Так, питомцы с болезнями сердца и сосудов в период магнитных бурь могут больше спать или напротив демонстрировать чрезмерную активность, предупредил специалист.

«Если у собаки болят суставы, можно заметить, как при смене погоды она может меньше двигаться, хромать больше обычного, облизывать болезненные места», — добавил Голубев.

В воскресенье, 9 марта, Землю охватила магнитная буря, в связи с чем наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Причиной бури стали корональные дыры на Солнце.