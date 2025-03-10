Как избавиться от муравьев в доме навсегда

Муравьи часто становятся настоящей проблемой для людей. Они могут портить продукты, распространять инфекции и создавать неудобства. Народные средства борьбы с муравьями пользуются популярностью, потому что наиболее безопасны и просты в применении, не вредят человеку и стоят недорого.

Вот пять лучших народных средств от муравьев, которые завоевали доверие у россиян.

Борная кислота: смешивается со сладким и водой, оставляется в разных местах кухни. Рабочие муравьи несут отраву матке и личинкам, разрушая пищеварительную систему насекомых.

Уксус: смажьте раствором уксуса с водой тропы муравьев и поверхности, чтобы они потеряли ориентиры.

Нашатырный спирт: используется как уксус, дезориентирует муравьев своим резким запахом.

Мыло: помогает сбить запахи феромонов, используется в пульверизаторе для опрыскивания мест скопления муравьев.

Эфирные масла: муравьи не выносят резкие запахи, например, гвоздики, лаванды, корицы, полыни, хвои.

Народные средства могут быть эффективными, но требуют времени и терпения для полного уничтожения муравьев.