Дизайнер назвала цвета, с которыми нужно быть аккуратным в интерьере

По мнению Боровской, большинство людей отдают предпочтение светлым оттенкам, таким как серый или бежевый, однако такие цвета могут вызвать усталость, если в них не присутствуют яркие акценты. Эксперт добавляет, что для оживления пространства лучше использовать текстиль, такой как шторы, подушки и различные аксессуары, которые можно легко заменить.

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Если же владельцы жилья предпочитают более приглушенные оттенки, дизайнер предлагает сделать акценты на темных цветах, таких как черный, глубокий синий или бордовый. В то же время, яркие и насыщенные цвета, как красный, оранжевый и желтый, не стоит использовать в помещениях, где люди проводят много времени, так как они могут вызывать раздражение.

По словам Боровской в эфире радио Sputnik, правильный выбор цвета в интерьере помогает создать комфортную атмосферу, подходящую для отдыха и работы.

Ранее эксперты «Яндекс Аренды» посоветовали оживить интерьер весной через расхламление и живые цветы. Также в Москве нашли сдаваемую в аренду квартиру в стиле средневековой пыточной.