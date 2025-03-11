Чем подкормить герань в марте

Весной пеларгонии просыпаются после зимнего отдыха и начинают активно выпускать новые побеги и цветоносы. В этот период важно поддержать растения, обогатив почву жидкими удобрениями. Они равномерно распределяются в грунте и быстро усваиваются корнями, что способствует здоровому росту и обильному цветению.

Есть простой рецепт домашней подкормки, которая обеспечит цветок всеми необходимыми питательными веществами. Это особенно полезно для тех растений, которые не планируется пересаживать в свежий грунт.

Основой удобрения станет костная мука — источник витаминов и важных микроэлементов. Для усиления эффекта можно добавить банановую кожуру и луковую шелуху, которые превратят смесь в настоящий «энергетический коктейль» для цветов.

Для приготовления подкормки понадобится столовая ложка костной муки, кожура одного банана, шелуха одной луковицы и литр воды. Все ингредиенты заливают водой и настаивают при комнатной температуре двое суток. После этого настой процеживают и используют для полива. Удобрение вносят по влажной почве, достаточно 100 мл на один куст. Подкармливать пеларгонии рекомендуется каждые две недели до появления пышных соцветий.

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