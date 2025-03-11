Какие животные умеют дружить между собой

Дружба между домашними животными — это для нас уже привычное явление. Однако подобное бывает и среди диких животных.

© Ferra.ru

Дельфины. Они способны образовывать долгосрочные союзы, помогать друг другу искать пищу, поддерживать раненых сородичей, а также оплакивать их потерю. Дельфины могут узнавать друг друга при помощи уникальных звуков, которые напоминают имена.

Слоны. У них тоже поведение может напоминать дружбу. К примеру, они заботятся о раненых и больных, проявляют сочувствие к сородичам, поддерживают друг друга. При потере близкого друга они могут проявлять признаки горя, посещать места, где их сородич погиб.

© jinterwas

Крысы. У них, оказывается, удивительная социальная чувствительность. В ходе лабораторных экспериментов они отказывались от лакомства, если понимали, что их друг будет в беде. Согласно некоторым исследованиям, крысы способны даже «смеяться» при помощи ультразвуковых сигналов, когда играют с друзьями.

Другие виды. Дружба встречается также у ворон, шимпанзе, летучих лисиц, осьминогов.