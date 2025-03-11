Как отучить питомца портить мебель, обои и ботинки

Впервые принеся в дома маленького несмышленого щенка, неопытные собаководы и не подозревают, что их жизнь уже не будет прежней. Да и квартира в первые месяцы может подвергнуться серьезным «разрушениям». Счастливым обладателям свежего ремонта и новенькой мебели придется особенно тяжко. Но уберечь жилье от острых зубов и когтей неугомонного питомца все-таки можно. Кинолог Ася Павлова в беседе с WomanHit рассказала, как отбить у щенка желание грызть, рвать и метать в отсутствие хозяев.

Клетка не вариант

Некоторые решают проблему радикально. Покупают клетку и запирают питомца, уходя из дома. Как в камере-одиночке, оставляют ему пеленку, миску с водой и игрушку. И уходят, будучи уверенными в правильности решения. По возвращении их встречает чистая квартира и грустные глаза четвероногого друга, не понимающего, за что с ним так обошлись.

«Закрывать в клетке — это очень негуманно. У собаки уровень развития пятилетнего ребенка. Мы же не станем оставлять свое чадо „за решеткой“, отлучаясь из дома», — говорит эксперт.

К каждой породе — свой подход

Охотники

Если вы завели пса-охотника, которому с щенячьего возраста необходима высокая активность, то никакие игрушки-погрызушки не закроют его потребность что-то выслеживать, пробовать на зуб, приносить хозяину в качестве трофея.

«Те же самые спаниели, гончие, бигли, которых чаще всего сейчас заводят, должны получать значительную нагрузку именно на улице. Перед тем, как уйти на работу на 12 часов, сначала нужно выгулять питомца как минимум в течение двух часов», — говорит кинолог.

Уже после кормим, даем любимую игрушку в качестве антистресса после активной прогулки.

Вернувшись домой, вы обнаружите, что дома так же чисто, как и было утром. Собака будет восстанавливать силы и спать в ожидании владельца. Никакого желания крушить домашнюю утварь у нее не возникнет.

Собаки-компаньоны

Этим породам важно общение с хозяином, на прогулке или дома — неважно. Им спокойно, когда человек находится рядом. Но это не значит, что в одиночестве болонки, пудели, йоркширские терьеры начнут неистово грызть плинтуса и ножки кресел. Если щенку уделяется достаточно внимания, он будет на инстиктивном уровне чувствовать, что хозяин скоро вернется.

«У этих собак нет инстинкта охотиться, тянуть сани или брать след. Те же мальтипу, задача которых — просто красиво сидеть у хозяина на ручках, не нуждаются в активности и нагрузке. Достаточно их просто выгулять на поводке, и можно спокойно отправляться на работу или по другим делам», — поясняет эксперт.

К сожалению, многие собаководы пренебрегают полноценными прогулками, выводя питомца на 5—10 минут, чтобы тот справил естественные нужды. Иные и вовсе отказывают животным в выгулах, подсовывая впитывающие пеленки. С декоративными мини-породами это распространенная практика, которую эксперты считают заблуждением. Абсолютно любой собаке, независимо от размера и породы, нужно познавать мир, дышать свежим воздухом, общаться с сородичами, нюхать, бегать за птицами и бабочками. Иначе стены даже самой просторной квартиры будут восприниматься животным как та самая клетка с железными прутьями. И тогда в ход пойдут и новенькие обои, и фирменные ботинки, и провода от телевизора.