Кинолог оценила тренд на аренду собак

Аренда собак может стать источником стресса для животных, рассказала в беседе с «Ямал-Медиа» кинолог Людмила Коникова. По ее словам, собаки нуждаются в привязанности к людям и ритуалах, а постоянная смена хозяев может негативно сказаться на их психическом здоровье.

Собаки очень завязаны на ритуалах. Для них важно, чтобы был человек, к которому у них есть привязанность. У собак, так же как у людей, детей, формируется привязанность к людям. К семье. И к ритуалам. То есть в одном и том же месте мы гуляем, — рассказала зоопсихолог.

Коникова также подчеркнула, что собаки не являются предметами и их нельзя брать «на пробу». Она отметила, что это может привести к травмам, особенно если собака не привыкла к детям или новой обстановке.

Ранее ветеринар Вера Земская заявила, что с приходом весны питомцев стоит обработать от паразитов и вакцинировать, а также подстричь им когти и вычесать шерсть. В новом сезоне она также порекомендовала давать собакам и кошкам витамины.