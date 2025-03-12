Агроном раскрыла секрет идеального грунта для рассады

Скоро начнется дачный сезон, и садоводы Новосибирска уже готовят первую рассаду. Эксперты делятся полезными советами, как правильно это сделать.

© VN.ru

Людмила Шубина, опытный агроном, дала рекомендации по подготовке грунта для рассады перцев и баклажанов. Она советует самостоятельно готовить почву для рассады, так как покупные смеси не всегда подходят для растений, передает слова эксперта Ом1 Новосибирск. По ее словам, готовые грунты — это «кот в мешке».

«Покупные грунты не всегда соответствуют требованиям, которые необходимы растениям», — цитирует издание мнение эксперта.

Вот несколько советов от Людмилы Шубиной. Чтобы улучшить свойства дерновой земли, можно добавить в нее торф. Пропорция: три части дерновой земли и одна часть торфа. Раскисленный торф легко найти в любом магазине для садоводов. Также можно добавить по чайной ложке мочевины, двойного суперфосфата и сернокислого калия. Все компоненты нужно тщательно перемешать.

Перед посевом семян агроном рекомендует пролить бороздки раствором марганцовки насыщенного красного цвета. После того как вода впитается, можно высевать семена в подготовленные бороздки.