Что лучше строить: одноэтажный или двухэтажный дом

Россияне продолжают активно строиться: каждый год в стране появляются сотни тысяч новых частных домов. Тем временем стройматериалы и работы дорожают (дом может обойтись в несколько миллионов, если не десятков миллионов рублей), так что желание сэкономить здесь вполне оправдано. Для начала стоит разобраться, что выгоднее: построить одноэтажный или двухэтажный дом? И почему один проект выйдет куда дороже второго? Разобрались с экспертами по строительству.

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Что дешевле: одноэтажный или двухэтажный дом

Однозначно дешевле двухэтажный дом, чем дом одноэтажный той же площади. Разница может достигать 30%. Всё из-за самых дорогих компонентов — фундамента и крыши.

«Стоимость фундамента и крыши на квадратный метр разная. В классическом одноэтажном доме 100 кв. м нужно 100 «квадратов» фундамента и 200 «квадратов» кровли. А если дом двухэтажный общей площадью 100 кв. м, то для него нужен фундамент 50 кв. м и крыша 100 кв. м.», —

Важный момент — на стоимость дома также влияют и архитектурные особенности.

Мансардный этаж с низкими стенами (1,5 м) может снизить стоимость отделки по сравнению с полноценным вторым этажом (стены 2,5–3 м).

Двускатная кровля дешевле, чем, например, вальмовая (четырёхскатная) кровля.

Прямоугольные узкие дома или треугольные дороже, чем обычный квадратный дом. Нестандартные длины материалов ведут за собой большой перерасход на обрез и подгон для необходимой длины или площади.

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Плюсы и минусы одноэтажного и двухэтажного дома

Одноэтажный дом

Вот какие преимущества выделяют эксперты.

Удобнее эксплуатировать отдельным категориям, особенно семьям с детьми или пожилым людям, которым не хотелось бы постоянно подниматься по лестнице.

Нет шума от перемещений на втором этаже.

Проще прокладывать коммуникации.

Проще делать планировку, так как все помещения находятся на одном уровне.

При этом необходимо учитывать, что такой дом требует большей площади застройки и, как уже говорилось, внушительных затрат. Это основные недостатки такого дома.

Двухэтажный дом

Помимо ключевого преимущества — стоимости за счёт экономии материалов, важную роль играет компактность такого дома.

«Дом занимает меньше места на участке, что особенно важно для небольших участков (6–10 соток). Дом более вертикально ориентирован, что может быть удобно для узких участков», —

К недостаткам двухэтажного дома эксперт относит:

лестницу, занимающую полезную площадь сразу на двух этажах и требующую немалых вложений;

необходимость ей регулярно пользоваться;

насущный вопрос звукоизоляции.

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Что выбрать для себя: одноэтажный или двухэтажный дом

Зависит от того, как именно вы собираетесь пользоваться домом.

Для постоянного проживания чаще выбирают одноэтажные дома.

Для дачного варианта больше подходят дома двухэтажные, особенно если речь идёт о небольшом участке недалеко от города.

В остальном же стоит ориентироваться на стоимость дома. На неё, кстати, влияет не только площадь застройки, но и сложность проекта, а ещё качество материалов.