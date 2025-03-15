Кинологи дали рекомендации по обработке собак от клещей

Обработку собак от клещей в средней полосе России следует начинать уже сейчас, в южных регионах это нужно делать раньше, в зависимости от погодных условий. Также важно своевременно обновлять средства защиты от клещей, рассказал ТАСС глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© РИА Новости

«Клещи любят в меру теплую пасмурную погоду. Просыпаться и активизироваться они начинают с первыми устойчивыми оттепелями. В средней полосе России уже в марте нужно начинать обработку собаки от клещей, в южных регионах - раньше, в зависимости от погоды. К середине апреля численность клещей уже резко увеличивается, к примеру в прошлом году апрель побил многолетние температурные рекорды, и клещи были очень активны и опасны», — рассказал кинолог.

Он призвал собаководов обрабатывать питомцев средствами против клещей ежемесячно с марта по ноябрь, отметив, что из-за ранней весны насекомые могут проснуться раньше срока и быть опасными уже в феврале. Чтобы уберечь питомца от блох, активных постоянно, обрабатывать собаку от паразитов все же стоит круглогодично.

Голубев предупредил, что препараты не начинают действовать мгновенно - им нужно время, чтобы накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах.

«Именно это заблуждение приводит к тому, что на собаку садятся клещи. Важно заранее обрабатывать питомца, только такой способ поможет обезопасить его», — отметил специалист.

Кинолог также посоветовал владельцам собак осматривать питомцев после каждой прогулки. Если же вы нашли клеща на теле животного - не стоит ждать пока паразит отпадет самостоятельно. Голубев объяснил:

«Поступать так - значит сильно рисковать здоровьем собаки. Запомните, чем дольше клещ находится на теле питомца, тем большую дозу интоксикации может получить собака».

Говоря о таблетках против клещей, специалист рассказал, что от посадки насекомого они не защищают. Такие средства помогают выработать иммунитет к переносимой ими болезни.

«Если такого питомца укусит зараженный клещ, болезнь будет протекать легче, чем у не привитой собаки», — добавил он.

В заключение, кинолог посоветовал остерегаться поддельных препаратов и испытывать средство на коже собаки перед использованием, чтобы избежать нежелательной реакции.