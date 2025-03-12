Как оформить стены в квартире, чтобы смотрелось дорого и стильно

Если вы планируете капремонт или просто хотите слегка обновить интерьер в доме или квартире, перед вами неизбежно встанет вопрос выбора отделки стен. Именно они зачастую позволяют значительно освежить помещение, придать жилью более современный и стильный вид. Конечно, самым распространенным вариантом оформления в этом случае остаются обои. Дизайнер интерьеров Ольга Рудакова в беседе с WomanHit поделилась нюансами их правильного выбора, а также назвала альтернативные варианты обновления стен в квартире.

Почему обои до сих пор в тренде

Уже не первый десяток лет они занимают лидирующую позицию среди прочих способов отделки. И на то есть весомые причины. Эксперт считает, что в пользу обоев говорит не только их бюджетная в сравнении с другими вариантами стоимость, но и практичность. Для поклейки, как правило, не требуется длительной и энергозатратной подготовки стен (выравнивания, шпаклевания), особенно если подобрать плотные обои, которые мгновенно замаскируют все мелкие неровности.

«Но если обои тонкие, тогда, конечно, стену нужно подготовить очень хорошо. Практически как под покраску. И, допустим, если обои светлые, то и стену лучше предварительно покрасить, зашпаклевать и заштукатурить в светлый тон, чтобы цвет стены не проступал через обои», — поясняет дизайнер.

Еще одним плюсом обоев является многообразие цветовых решений. На замену «штампованным» и изрядно намозолившим глаза обоям в цветочек пришли современные стильные варианты: однотонные, с абстрактным рисунком, 3D. Да и выбор текстур подчас просто поражает.

«Если квартира съемная и хочется быстренько освежить ремонт, можно взять обои под покраску с крупной фактурой. После поклейки и высыхания останется просто покрасить их в любой понравившийся цвет», — советует дизайнер.

Покраска

Любители минимализма в интерьере, возможно, возразят и скажут: зачем возиться с клеем, стыковкой рисунка и другими этапами, когда можно взять и выкрасить стены качественной краской? Вопрос логичный, но свойственный малосведущим в отделке людям. Процесс покраски не так прост, каким кажется на первый взгляд.

«Нужна очень хорошая подготовка стены под краску, то есть она должна быть идеально ровной, без ямок, трещинок», — предупреждает дизайнер.

Процесс действительно качественной покраски вместе с подготовительными работами займет немало времени, да и по деньгам будет затратнее тех же обоев. Но если очень симпатизирует этот вариант, то для неровных стен с изъянами лучше выбрать фактурную штукатурку, которая значительно скроет дефекты.

Панели

Стеновые панели и пробковые покрытия не пользуются такой популярностью, как два предыдущих варианта, но все же имеют место быть в интерьерных решениях. Если и выбирать такой способ, то лучше останавливаться на не слишком дешевых материалах. Их и монтировать проще, и выглядеть на стенах они будут выигрышно и дорого. Ну а копеечные панели годятся разве что для временного или сезонного жилья. Тот же дачный домик ими отделать вполне допустимо, а вот для современной квартиры они будут не лучшим решением.

Дизайнер выразила уверенность, что обои будут оставаться самым востребованным материалом еще много лет. Современные обойные покрытия не склонны к выгоранию, устойчивы к истиранию и даже воздействию влаги. При желании можно подобрать варианты с имитацией покрытия под дерево, бетон и другие натуральные материалы. А если вдруг захочется чего-то новенького, всегда есть возможность заменить приевшиеся обои на новые.