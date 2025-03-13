Сколько длится течка у абиссинской кошки и когда начинается

«У каждого питомца и его владельца бывают не самые простые периоды, многие из них связаны с взрослением и развитием, а также естественными циклами жизнедеятельности. Один из них зависит от полового созревания животного, он называется течкой и наблюдается у всех кошек, не имеющих проблем со здоровьем», –Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

© Petstory

Хозяину важно знать, как проходит течка у абиссинской кошки, особенности этого процесса, меры предосторожности и правила, которые необходимо строго соблюдать. Уделив внимание любимице, позаботившись о ней должным образом, вы сделаете совместную жизнь комфортной и наполненной только положительными эмоциями.

Что представляет собой течка

Это явление – ключевой этап полового цикла, он означает созревание яйцеклеток, готовность самки к спариванию и появлению потомства. У разных пород его периодичность и длительность могут незначительно отличаться. Кроме происхождения, влияние оказывают и такие факторы, как питание, эмоциональное состояние, наследственность, возраст, сезон, условия проживания, индивидуальные особенности организма и т.п.

Когда начинается первая течка у абиссинской кошки

У представительниц породы, как и у других кошек среднего размера, половая зрелость проявляется примерно в 6-9 месяцев, но возможны более ранние или поздние сроки – от 4-5 месяцев до 1,5 лет.

Помимо величины животного это зависит от веса, избыточного или нормального, и наличия поблизости взрослого кота. Если у матери вашей абиссинской кошки первая течка случилась поздно или, наоборот, очень рано, то высока вероятность, что ее дочь повзрослеет в тот же период. Освещенность помещения тоже играет существенную роль, при его нехватке развитие происходит медленнее, а у особей, много гуляющих на солнце – быстрее.

Несмотря на появление полового влечения, заводить потомство еще не стоит, так как формирование организма завершится позже. Важно четко представлять, сколько длится течка у абиссинской кошки, и когда наступает, чтобы не допустить преждевременной беременности. Она чревата тяжелыми последствиями – осложнениями в процессе вынашивания и родов, задержкой роста, физиологическими отклонениями у потомства. В связи с этим рекомендуется проводить самую первую вязку не ранее десятимесячного возраста.

Сколько длится течка у абиссинской кошки

Примерная продолжительность этого этапа у породы умеренная, колеблется она из-за физиологических особенностей животного и ряда внешних условий, существенные отклонения от допустимых сроков – признак тревожный, лучше не откладывать визит к ветеринарному врачу.

Стадии течки у кошки:

Проэструс – во время этой фазы, длящейся около 1-5 дней, самка еще не готова подпустить к себе кота, хотя поведение уже заметно меняется – она катается по полу, ласкается больше, чем обычно, часто вылизывается из-за появившихся выделений. Яйцеклетки внутри фолликулов начинают расти и производить эстрогены, организм подготавливается к зачатию.

Эструс – представляет собой непосредственно саму течку, этот этап наиболее благоприятен для вязки. Продолжается он приблизительно 5-7 дней, иногда чуть дольше. Кошка под влиянием гормонов подпускает самцов, активно демонстрирует интерес к ним. Из-за чистоплотности этих животных выделения вы вряд ли заметите, но они становятся обильными.

Метаэструс – третья стадия течки у абиссинских кошек. На нее влияет то, произошла вязка или нет. Наступившая беременность длится до 60-70 суток, если спаривания не случилось, то тяга к котам постепенно сходит на нет, а через неделю или две угасает полностью. Эстрогенов становится меньше, ваша любимица может временно стать необщительной.

Анэструс – фаза покоя, самая растянутая из всего цикла. В случае наступления беременности и родов протекает до полугода, когда же оплодотворение не произошло – от нескольких недель до месяцев. Причиной сокращения периода бывают гормональные нарушения или внешние условия. У молодых особей он, как правило, короче, чем у взрослых, особенно тех, что уже производили на свет потомство.

Как часто бывает течка у абиссинской кошки

В среднем у здоровых питомцев она бывает 3-4 раза на протяжении года. На длительность промежутков оказывает влияние не только принадлежность к биологическому виду и определенной породе, но также возраст, количество предыдущих вязок и некоторые другие условия. У юных любимиц время покоя короче, чем у зрелых, у рожавших – заметно продолжительнее, чем у всех остальных.

В весенний сезон тяга к размножению, и, соответственно, течки, у абиссинских и всех других кошек случаются чаще, особенно у тех, которые проводят много времени за пределами дома.

Самый долгий перерыв отмечается после появления котят, он составляет от 3 до 6 месяцев, так как организму нужно восстановиться. Если малышей рано отнимают от матери, он сокращается. В случаях, когда беременности следуют непрерывно одна за другой, на животном это сказывается неблагоприятно. В частности, силы организма истощаются, любимица теряет вес, шерсть становится неопрятной, появляются хронические заболевания.

Уход и помощь во время течки

Так как кошки – весьма чистоплотные питомцы, а выделения у них бесцветные, а не кровянистые – проблем гигиенического характера на этом этапе полового цикла практически не возникает. Намного больше неудобств вызывает поведение любимицы. Для облегчения жизни всем домочадцам следует знать, какие меры помогут в решении этой задачи.

Хороший эффект во время течки у абиссинской кошки дают ласка и общение с ней. Успокоительные с растительным составом допустимо покупать, проконсультировавшись со специалистом, другие средства приобретать нежелательно.

Ни при каких обстоятельствах любимицу в таком состоянии нельзя наказывать, запирать в тесном неуютном помещении, повышать на нее голос. Опаснее всего самостоятельно, без назначения ветеринара, применять различные препараты. Недопустимо также проводить вязку «чтобы успокоилась», это обеспечит лишь короткую передышку, после которой вам придется пристраивать котят.

Сложности, возникающие во время течки

Этот период в жизни питомца – не самый простой, и, конечно, сопряжен с некоторыми трудностями. Чтобы успешно справиться с ними, следует знать, к чему готовиться. Многих нежелательных проявлений помогает избежать кастрация, разумеется, при условии, что вы не планируете получать племенное потомство.

Громкие крики

Течные кошки часто поднимают шум, громко мяукая, именно так они пытаются подзывать особей мужского пола. Мелодичностью их крики не отличаются и, конечно же, доставляют неудобства окружающим.

Изменения в поведении

Во время течки у абиссинских кошек зачастую отмечается нетипичное настроение – недоброжелательность, избыточная назойливость или вялость. Самка трется о мебель, мурчит, мяукает, меньше спит, ест и т.п., нередко сменяя ласку проявлениями глубочайшего недружелюбия к окружающим. Ничего необычного в этом нет, после завершения активной фазы любимица постепенно придет в свое нормальное состояние.

Слишком короткая или продолжительная течка

Когда признаки стадии эструса длятся неоправданно мало или, наоборот, больше 15 дней, это достаточно тревожный симптом, он сигнализирует о возможных проблемах со здоровьем у вашей кошки, например, связанных с гормональным фоном, нарушением работы яичников и т.п. Это серьезная причина поскорее отправиться к ветеринару за помощью. Самостоятельно лечить животное не нужно.

Ложная беременность

В ряде случаев это состояние наступает при неудачной или чрезмерно поздней вязке, из-за стресса, гормонального сбоя и по некоторым другим причинам. Симптомы этого состояния – увеличивающийся живот и набухающие молочные железы, лактация, проявления родительского поведения (поиск логова, стаскивание туда игрушек), стремление спрятаться, беспокойство. Для диагностики и лечения необходимо обратиться к специалисту.

Когда лучше всего вязать кошку?

В соответствии с нормами фелинологических ассоциаций, российских и международных, племенное разведение строго регламентируется. В него допускают кошек не младше 10 месяцев и не старше 8 лет. Перерыв между родами составляет не меньше 4 месяцев в случае успешного выкармливания предыдущего помета. Некоторые клубы вводят более строгие рамки, это также зависит от породы. Есть и ряд других правил, обязательных для соблюдения владельцами племенных животных.

Слишком ранние или поздние роды опасны как для матери, так и для ее котят, этого стоить избегать: следить, чтобы любимица не убежала, не подпускать к ней котов.

Наиболее благоприятной для эффективного спаривания стадией течки является эструс, после его окончания вероятность наступления беременности снижается. Соответственно, нужно точно знать, сколько длится течка у абиссинской кошки, для выбора удачного момента. Сам процесс имеет особенности, с ними лучше ознакомиться заранее.