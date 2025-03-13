Что нужно знать о породе белый йоркширский терьер

Представители этой породы в наши дни считаются крайне популярными. Поэтому найти заводчика собак не составит большого труда. Согласно стандарту, окрас у этих животных допустим только один – сочетание стального и светло-коричневого. Получается, что белый йоркширский терьер, или йорк, будет отнесен к плембраку.

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Питомцы с этим видом расцветки на самом деле не считаются нездоровыми животными. Просто их экстерьер признается нестандартным. Это влечет за собой невозможность участия в выставках и разведении. Класс этих собак – пет. Стоят они, как правило, меньше остальных представителей породы.

Основные факты о белых йорках

Йоркширские терьеры, или йорки, – одни из тех пород собак, которые покорили сердца людей своей очаровательной внешностью и преданным характером.

Особенности этих питомцев включают следующее:

Высота йорков в холке составляет всего 18-20 см.

Средняя продолжительность жизни этих собак – 12-13 лет, а некоторые особи радуют своих владельцев аж до 15.

Белый йорк – терьер с уникальным экстерьером. Шерсть у них длинная, прямая, шелковистая и блестящая, по структуре напоминающая человеческие волосы.

Отсутствие подшерстка делает любимцев практически нелиняющими, что является большим плюсом для людей, страдающих аллергией.

Однако привлекательность йорков не ограничивается только внешностью. Эти собаки обладают ярким и живым характером. Они общительны и любят находиться в центре внимания, не прочь пошалить и повеселиться.

Несмотря на свои миниатюрные размеры, йорки – очень смелые и отважные, всегда готовые защитить хозяина.

Это сообразительные и умные любимцы, которые хорошо поддаются воспитанию и дрессировке. Они быстро усваивают новые команды и с удовольствием выполняют их, особенно если питомцев вознаграждают лаской и вкусностями.

Происхождение породы

Понимание происхождения собак позволяет лучше оценить их уникальные черты и особенности.

Формирование породы связывают с развитием Йоркшира в 19-м веке. В те времена процветала текстильная промышленность, рабочие нуждались в небольших, энергичных собаках, которые могли бы помогать им в борьбе с грызунами на фабриках и в домах.

Считается, что в селекции участвовали несколько пород, включая скотч-терьеров, манчестерских терьеров и лейкленд-терьеров. Эти собаки обладали необходимыми качествами для борьбы с грызунами. Постепенно были выведены питомцы с мягкой шерстью и характерным окрасом, который стал визитной карточкой йорков.

В начале своей истории эти терьеры были преимущественно рабочими собаками, и только со временем они стали приобретать популярность в качестве компаньонов. В конце 19-го века песики начали завоевывать любовь аристократии и высшего общества.

Порода получила официальное признание в 1886 году, и с тех пор ее популярность продолжает расти.

Описание породы

Белый йоркширский терьер – это миниатюрная порода собак, отличающаяся длинной шелковистой шерстью. Невзирая на то, что цвет такого питомца не соответствует стандартам, все остальные параметры должны быть в пределах разрешенной нормы.

Йоркширский терьер выглядит компактным. Идеальный рост составляет 18-20 см. Вес должен быть пропорционален высоте – около 3 кг.

Тело белого йорка прямоугольной формы, с чуть более длинным корпусом, чем высотой в холке. Голова небольшая, с отчетливо выраженным стопом.

Морда должна быть клинообразной, с черненьким, блестящим носом. Глаза темноокрашенные, среднего размера. Уши стоячие, маленькие, V-образные и покрыты шерстью. Хвост йорка посажен высоко.

Шерстка должна быть длинной, шелковистой и прямой, без волн или завитков. Мех никогда не пушится. Стандарт подразумевает, что шерсть разделена на пробор по центру спины и спадает по бокам.

Важно отметить, что стандарт породы – это идеал, к которому стремятся заводчики. Не все йоркширские терьеры соответствуют установленным нормам, поэтому разделяются на три класса. Только класс шоу – питомцы, не имеющие отклонений от стандарта. Два остальных – брид и пет – предполагают наличие несоответствий этому документу.

Белый окрас у йоркширских терьеров

Это порода, известная своей характерной расцветкой. Однако существует ген, который может приводить к появлению нежелательных белых пятен на шерсти.

Его задача – частичное обесцвечивание меха и формирование на нем отметин. Важно уточнить, что этот ген рецессивный, то есть его влияние проявляется только при наличии второго такого же. Поможет его определить только ДНК-тестирование в лаборатории. Вязка двух обладателей этого гена увеличит вероятность рождения щенка с осветленными участками на шерстке.

На самом деле, пятна белого цвета у йоркширских терьеров – явление редкое и не приветствуется стандартом. Любой ген, являющийся доминантным, блокирует действие рецессивного, что объясняет его нечастую встречаемость.

Разведение особей с белыми пятнами считается нормой для бивер-йорков. Эта порода отличается от стандартных йоркширских терьеров более крепким телосложением, большими габаритами и допустимыми вариантами расцветок шерстного покрова.

В заключении стоит подчеркнуть, что понимание генетических основ окраса терьеров необходимо для профессионального разведения и поддержания здоровья породы. Это знание помогает заводчикам контролировать появление нежелательных вариантов расцветок и способствует сохранению стандартов.

Другие варианты окрасов

Согласно стандарту, единственно допустимый окрас породы – это сочетание стального и насыщенного золотистого. Первый цвет, являясь доминирующим, покрывает шею и спину животного. Он должен быть равномерным и насыщенным, без каких-либо белых вкраплений или других оттенков.

Золотистый подпал, в свою очередь, располагается на ушах, голове, груди и конечностях. Важным условием является отсутствие в нем черных волосков. Этот цвет характеризуется плавным переходом от темного оттенка у основания шерстинок к более светлому на кончиках. Такой градиент придает шерсти йорка неповторимую глубину.

Характер и темперамент

Одной из ключевых черт характера йорков является их неиссякаемая энергия и игривость. Они обожают бегать и резвиться, особенно в компании любимых людей. Несмотря на свой небольшой размер, они полны жизни и рады приключениям. Эта энергия в сочетании с озорным характером делает их прекрасными спутниками для активных людей, которые готовы уделять питомцам достаточно внимания и времени.

Белые йорки очень привязаны к своим хозяевам и нуждаются в постоянном общении. Они становятся настоящими членами семьи и готовы следовать за владельцем повсюду. Йорки часто общаются с хозяевами, издавая разнообразные звуки и выражая эмоции.

Животные считаются довольно шумными. Любят лаять и проявлять свое настроение голосом.

Если есть необходимость проживания собаки в одном доме с другими питомцами, нужно приобретать «соседа» одновременно с йорком. Это позволит любимцам привыкнуть друг к другу и не создавать конфликтов.

Основы дрессировки и воспитания

Успех воспитания зависит от понимания особенностей породы и применения грамотных методов, которые помогут создать гармоничные отношения между владельцем и питомцем.

Раннее начало – залог успеха. К воспитанию йорка следует приступать со щенячьего возраста, как только песик появился в доме. Важно сразу же установить правила поведения, определить границы дозволенного и приучить его к гигиеническим процедурам. Позитивное подкрепление, ласка и поощрение – ключевые инструменты в этом процессе. Йорки очень чувствительны к тону голоса и интонации, поэтому важно избегать грубости. Физические наказания также неприемлемы.

Йоркширские терьеры, белые, в том числе, склонны к доминированию, особенно самцы, поэтому надо своевременно социализировать щенка, знакомя его с окружающим миром. Это позволит исключить проблемы с появлением страхов перед новым в будущем. Посещение специальных площадок для выгула, общение с сородичами под контролем хозяина – действенные методы для развития коммуникативных навыков.

Дрессировка йорка не представляет особой сложности, если подходить к процессу с терпением и любовью. Ее основой являются базовые команды: «ко мне», «сидеть», «лежать», «место». Йорки, как правило, схватывают информацию на лету, однако важно поддерживать регулярность занятий и использовать поощрения. Игры, лакомства и положительные эмоции – лучшие стимулы для мотивации маленького питомца.

Спорт с питомцем

Белые йоркширские терьеры – собаки, нуждающиеся в регулярной физической активности. К сожалению, отсутствие племенных документов не позволяет им принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, организованных FCI и РКФ. Однако это не должно стать препятствием для владельцев, желающих жить активно.

Вместо этого хозяева могут найти альтернативные способы обеспечить питомцу нагрузку.

Занимательные игры, такие как дог-фрисби, могут стать отличным вариантом. Небольшая тарелочка для фрисби и энтузиазм хозяина – вот и все, что нужно для веселого времяпрепровождения!

Удачным решением станет обустройство личной спортивной площадки на заднем дворе при условии проживания в частном доме. Установленные снаряды для аджилити, специально адаптированные под размер терьера, позволят ему развивать ловкость, координацию и силу.

Уход и питание

Белый йоркширский терьер – собачка, требующая особых условий содержания и ухода.

Груминг шерсти – это, пожалуй, самый важный аспект. Длинная, шелковистая шерсть склонна к спутыванию, поэтому регулярное расчесывание – обязательное условие. Ежедневное использование специальной щетки поможет избежать появления колтунов. Кроме того, йоркам необходимо периодически стричь шерсть.

Гигиена также играет важную роль.

Регулярное купание с использованием специальных шампуней и кондиционеров для собак поможет поддерживать чистоту и здоровье кожи и меха. Чистка ушей и зубов также необходима для предотвращения различных инфекций и проблем.

Содержание требует создания комфортных условий для жизни. Проживать собаки могут исключительно внутри помещения. Несмотря на свои небольшие размеры, любимцы нуждаются в регулярных прогулках и физической активности. Важно помнить, что йорки очень чувствительны к холоду, поэтому им необходима теплая одежда.

Питание – еще один важный аспект. Представители породы склонны к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, поэтому их рацион должен быть сбалансированным и качественным. Можно использовать как готовые корма супер-премиум класса, так и домашний рацион, составленный ветеринарным врачом. Важно следить за количеством потребляемой пищи, чтобы избежать набора веса, который нередко встречается у этих терьеров.

Здоровье и возможные заболевания

Как и у любой другой породы, у йорков есть предрасположенность к некоторым заболеваниям, о которых будущие владельцы должны узнать заранее.

Одной из наиболее распространенных проблем является вывих коленной чашечки. Она смещается из своего нормального положения. В большинстве случаев вывих можно успешно лечить хирургическим путем.

Также йоркширские терьеры могут страдать от проблем со зрением, например, у них диагностируется катаракта. Это состояние, характеризующееся помутнением хрусталика, нельзя оставлять без лечения. Важно регулярно осматривать глаза собаки в клинике, чтобы своевременно обнаружить проблемы со зрением.

Бронхит – еще одно заболевание, которое может встречаться у йоркширских терьеров. Это воспаление бронхов, оно может вызывать кашель, одышку и другие симптомы.

Своевременное диагностирование проблем позволяет быстро принимать меры по лечению заболеваний. Внимательное отношение к питомцу, регулярные осмотры у ветеринара и сбалансированный рацион – гарантия долгой и счастливой жизни йоркширского терьера.

Фото йоркширских терьеров белого окраса

© Petstory

Какому типу владельцев рекомендуется порода?

Это собака-компаньон. Его предназначение – постоянно сопровождать владельца, дарить ему любовь, а также наслаждаться совместным времяпрепровождением. Поэтому людям, часто отсутствующим дома, йорк не подойдет. Ведь собачка нуждается в постоянном внимании, общении и ласке. Одиночество может привести к развитию тревожных состояний и проблем с поведением.

Идеальным владельцем для йоркширского терьера станет человек, готовый уделять ему достаточно времени. Это может быть одинокий пенсионер или семьянин. Важно помнить, что эти питомцы, несмотря на свой миниатюрный размер, обладают энергией и игривостью. Они нуждаются в регулярных прогулках, играх и дрессировке.

Белый йоркширский терьер – это собака, требующая ухода, к примеру, частого мытья. Их длинную шерсть нужно регулярно расчесывать. Поэтому только владельцы, готовые уделять время грумингу, обеспечат йорку требуемый уход.

В целом, йоркширский терьер – это прекрасный выбор для людей, мечтающих о миниатюрной, но активной собаке, готовых к заботе об энергичном друге.

Советы при выборе белого щенка йоркширского терьера

Йоркширский терьер – порода, покорившая сердца многих своей очаровательной внешностью и дружелюбным характером.

Однако желание приобрести идеального йорка, соответствующего всем стандартам, иногда соседствует со стремлением иметь собаку с необычным окрасом. Например, белым. В данной ситуации важно взвесить приоритеты и понять, что именно является наиболее значимым: соответствие нормам или впечатляющий экстерьер.

Если вас привлекает нестандартный окрас, можно приобрести бивер-йорка. Эта разновидность, признанная РКФ, может участвовать во всех мероприятиях, проводимых этой организацией. Это значит, что вы можете наслаждаться общением с собакой на выставках, не сталкиваясь с дисквалификацией.

В случае, если вам по душе именно йоркширский терьер, обратите внимание на питомники вашего города. Общение с заводчиками поможет получить исчерпывающую информацию о наличии плембрака – щенков, не соответствующих стандарту породы, но имеющих отличную родословную.

Как показывает практика, вероятность найти чисто белого йоркширского терьера крайне мала. При этом не стоит путать белую шерсть с наличием гена альбинизма. У здорового представителя породы с белыми пятнами обязательно есть на мехе и другие цвета, а радужка его глаз будет непременно темноокрашенной.

Мы изучили мнение владельцев о породе

Владельцы этих йорков отмечают их необыкновенную красоту и элегантность. Белый цвет придает собакам нежный и изысканный вид. Такой окрас привлекает внимание и вызывает восхищение окружающих. Кроме того, белый цвет хорошо сочетается с различными аксессуарами и одеждой, что позволяет владельцам проявлять креативность в создании образов для своих питомцев.

Однако, помимо восторженных отзывов, можно отыскать и рассказы об определенных сложностях, связанных с содержанием. Главная проблема – это склонность к появлению пятен на мехе. Белый цвет требует более частого и тщательного ухода. Владельцам необходимо регулярно протирать шерсть вокруг глаз, чтобы избежать появления рыжеватых пятен от выделений, а также следить за чистотой собаки после прогулок.

Еще один аспект, который вызывает дискуссии, – это здоровье. Существует мнение, что белый окрас может быть связан с определенными генетическими особенностями, влияющими на здоровье животного. Однако следует понимать, что оно зависит от многого: не только от набора генетического материала, влияющего на окрас, но и условий содержания, гигиены и рациона.