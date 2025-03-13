Как реже убираться дома

Дом без пыли — это реально? Пыль — вечный спутник любого жилища, но с ней можно бороться эффективно. Вот шесть простых лайфхаков, которые помогут вам дышать легче и убираться реже. Берите на заметку и наслаждайтесь уютом!

Используйте полироль для мебели. После уборки наносите полироль на поверхность мебели. Он создает тонкий защитный слой, который отталкивает пыль и дольше сохраняет чистоту. Регулярно стирайте текстиль. Шторы, покрывала и декоративные подушки накапливают пыль. Стирайте их хотя бы раз в месяц, чтобы уменьшить ее количество в воздухе. Увлажняйте воздух. Пыль хуже оседает в помещениях с нормальной влажностью. Используйте увлажнитель воздуха или просто поставьте емкость с водой рядом с батареей. Замените ковры на легкие половики. Ковры — главные пылесборники. Если отказаться от них сложно, выбирайте модели с коротким ворсом. Не забывайте про вентиляцию. Регулярно проветривайте комнаты, чтобы снизить концентрацию пыли в воздухе. Также установите на вентиляционные решетки мелкие сетки, чтобы пыль не проникала с улицы. Используйте сушильную машину. Вы поразитесь сколько пыли от одежды и белья остается в ее фильтре.

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