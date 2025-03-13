Как понять, что у питомца болят зубы

Эти признаки укажут, что у вашего питомца болят зубы: лучше проверить
Распознать зубную боль у питомца можно по его поведению. Несколько особенностей в действиях животного укажут, что его необходимо показать ветеринару.
- Отказ от еды. Если ваш питомец внезапно перестал есть или ест с осторожностью, это может быть признаком зубной боли.
- Изменение жевания. Животное может жевать только одной стороной рта или ронять пищу изо рта.
- Неприятный запах. Сильный запах изо рта часто указывает на инфекцию или воспаление десен.
- Слюнотечение. Избыточное слюноотделение может быть вызвано болью или затрудненным глотанием.
- Агрессия или раздражительность. Если питомец стал кусаться или рычать при попытке дотронуться до морды, это может быть реакцией на боль.
- Потирание морды. Животное может тереть лапой морду или челюсть, пытаясь облегчить дискомфорт.
Лучше проверьте! В случае обнаружения этих признаков следует обратиться к ветеринару для профессионального осмотра и лечения питомца. Не игнорируйте эти сигналы — своевременная помощь сохранит здоровье вашего любимца.