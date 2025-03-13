Как понять, что у питомца болят зубы

Распознать зубную боль у питомца можно по его поведению. Несколько особенностей в действиях животного укажут, что его необходимо показать ветеринару.

Отказ от еды. Если ваш питомец внезапно перестал есть или ест с осторожностью, это может быть признаком зубной боли. Изменение жевания. Животное может жевать только одной стороной рта или ронять пищу изо рта. Неприятный запах. Сильный запах изо рта часто указывает на инфекцию или воспаление десен. Слюнотечение. Избыточное слюноотделение может быть вызвано болью или затрудненным глотанием. Агрессия или раздражительность. Если питомец стал кусаться или рычать при попытке дотронуться до морды, это может быть реакцией на боль. Потирание морды. Животное может тереть лапой морду или челюсть, пытаясь облегчить дискомфорт.

Лучше проверьте! В случае обнаружения этих признаков следует обратиться к ветеринару для профессионального осмотра и лечения питомца. Не игнорируйте эти сигналы — своевременная помощь сохранит здоровье вашего любимца.