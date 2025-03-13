Как вырастить хороший урожай перцев и баклажанов

Агроном Людмила Шубина поделилась секретом, как следует правильно выращивать рассаду перцев и баклажанов. По ее словам, пикировка этих культур вполне допустима.

«Если работать аккуратно и брать с комочком, не разрывая корневую систему, то можно перцы и баклажаны пикировать. Мы в своем хозяйстве пикируем и перцы, и баклажаны», – цитирует агронома Om1 Новосибирск.

Людмила Шубина также уточнила, что если есть возможность, то можно сеять семена в отдельные стаканчики, но глубина посева должна составлять не более 1 сантиметра.

После того, как семена посеяны, следует немного уплотнить почву и поставить рассаду в теплое место, обеспечив парниковый эффект, накрыв ящики или стаканчики полиэтиленовой пленкой. По словам агронома, при благоприятных условиях семена перца прорастают уже на 10-й день, а баклажана – на седьмой.