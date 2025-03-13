Ветеринары спасли кота, проглотившего игрушку второй раз за месяц

Московские ветеринары провели операцию коту по кличке Лекс, который второй раз за месяц проглотил игрушку. Об этом «Москве 24» сообщили специалисты ветеринарного участка «Красная Пахра».

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Они уточнили, что недавно его хозяева пожаловались на отсутствие аппетита, рвоту и вялость у животного. Ветеринары обнаружили в его теле мелкую резиновую игрушку, после чего его отправили на реабилитацию. Через две недели питомца вновь привезли в клинику с аналогичными симптомами. В результате ему провели вторую операцию и достали еще одну игрушку.

«Ветврачи советуют убирать из доступа подобные детские игрушки, а также различные ластики, резинки для волос и похожие предметы. Попадание инородного тела в желудочно-кишечный тракт животного представляет опасность для жизни и может быть извлечено только с помощью хирургического вмешательства», — добавили в сообщении.

8 марта в МЧС России сообщили, что в Тверской области сотрудники экстренных служб спасли кота, который застрял в подвальной решетке. Инцидент произошел в городе Кимры. На помощь животному пришли сотрудники экстренных служб. После этого неравнодушный мужчина забрал кота себе.