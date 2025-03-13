Сколько длится течка у джек-рассел-терьера и когда начинается

«Каждый обладатель собаки при ее взрослении сталкивается с этим важным явлением. Оно, пусть и в разной степени, затрагивает владельцев животных обоих полов, и без надлежащего внимания и ухода может иметь нежелательные последствия, такие как незапланированная беременность или проблемы со здоровьем», - Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

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Течка у джек-рассел-терьера протекает таким же образом, как и у других некрупных собак. Процесс связан с половым созреванием питомца, он начинается в раннем возрасте и циклично продолжается всю жизнь. Хозяину необходимо знать, как вести себя в столь важный период, чем помочь любимцу в той или иной ситуации.

Что такое течка?

Это физиологическое явление, наблюдающееся у каждого здорового некастрированного питомца. Первые проявления означают, что собака потенциально готова к спариванию, вынашиванию и произведению на свет потомства. Важно помнить, что половое созревание не означает, что организм полностью сформировался, ранние вязки опасны как для матери, так и для щенков. У некоторых пород течка имеет ряд отличий, но у большинства ее ход примерно одинаков, а разница в продолжительности, интенсивности выделений зависит от индивидуальных особенностей животного, а не от его происхождения. Заранее предугадать все это не получится.

Когда ожидать первую течку у джек-рассел-терьера

Сроки достижения половой зрелости у каждого конкретного животного различаются, но в среднем у собак маленького размера оно наступает в промежутке от 6 до 8 месяцев. В юном возрасте сука уже способна забеременеть, но планировать вязку слишком рано и опасно, так как ее организм продолжает расти и развиваться.

Первая течка у джек-рассел-терьера зачастую отличается от последующих, ее симптомы не всегда выражены отчетливо, а иногда и вовсе незаметны – вы не увидите ни увеличения петли, ни кровянистых выделений. Обычно такая скрытая форма никак не связана с возможными нарушениями или болезнями, она отмечается и у взрослых животных, но посетить ветеринара для надежности можно. Процесс бывает растянут или укорочен относительно обычных сроков, что тоже считается нормой.

Чтобы не пропустить момент, когда у подрастающей суки начинается созревание, нужно обязательно следить за ее поведением. Если оно меняется, самка проявляет интерес к кобелям, становится беспокойной – сразу усильте контроль, не спускайте ее с поводка на прогулке во время течки. Присматривайтесь к другим признакам – набуханию петли, выделениям, при необходимости посоветуйтесь со специалистами.

Порой наблюдается расщепленное течение процесса – появившиеся признаки начальной стадии исчезают, но через некоторое время, от 10 до 20 дней, начинаются вновь.

Сколько длится течка у джек-рассел-терьера

Кинологи, занимающиеся породой, утверждают, что у ее представительниц она обычно заканчивается на 20-21 день и более долгой оказывается лишь в некоторых случаях. Продолжительность этого процесса у всех маленьких собак колеблется в пределах 20-25 суток.

Течка делится на 4 фазы:

Проэструс – начальная стадия, подготовка организма к спариванию. Сука еще не готова к нему, поэтому отстраняется от кобеля, зачастую весьма резко, но уже проявляет к самцам повышенный интерес, начинает метить территорию, исследовать и пытаться расширить ее, хуже реагирует на команды и приглашение поиграть. Длится фаза от 1 до 10 дней.

Эструс – выход яйцеклеток из фолликулов, самое удачное время для вязки. Собака охотно подпускает кобелей, энергично разыскивает партнера, может убежать и потеряться. Наружные половые органы увеличиваются, выделения становятся обильными. Обучение в этот период неэффективно, но полезно как отвлекающий фактор. Этап проходит 6-9 дней.

Метаэструс – он завершает течку у джек-рассел-терьера, продолжается до ее полного окончания. Если беременность не наступила, то организм понемногу возвращается в исходное состояние. Оплодотворение все еще возможно, однако его вероятность снижается, петля уменьшается, поведение становится все спокойнее.

Анэструс – отсутствие ярких проявлений полового влечения сроком до 4-12 месяцев, в зависимости от породной принадлежности. На это также влияют различные факторы – питание, условия содержания, возраст. Излишне короткий или длинный перерыв нередко является признаком гормонального сбоя или серьезного заболевания.

Как часто бывает течка у джек-рассел-терьеров

У этой породы пики половой активности в большинстве случаев достаточно стабильны и наступают дважды в год. У многих животных они приходятся на конец весны и начало лета, а также на позднюю осень, но это не всегда так. График может отличаться, для успешного контроля полезно вести дневник, занося в него даты начала, окончания и продолжительность каждой фазы, чтобы четко понимать, сколько длится и с какой периодичностью проходит течка у вашего джек-рассел-терьера.

Задержка или полное отсутствие признаков полового влечения – тревожный симптом. Самые опасные причины гормонального сбоя – рак и пиометра (воспаление и последующее скопление гноя в матке, угрожающее здоровью и жизни собаки), но есть и другие провоцирующие факторы.

Нарушения цикла необязательно случаются именно из-за болезни, отклонения от графика течки у джек-рассел-терьеров, несмотря на их храбрость, бывают вызваны стрессом, сильным испугом и прочими негативными переживаниями. На это влияют различные причины – непривычная обстановка, вызывающая страх, неправильное питание или неблагоприятные условия содержания. Основная помощь в таких ситуациях проявляется в ласке, общении и заботе, иногда применяют успокоительные. Но в любом случае необходима диагностика в клинике.

Какой уход нужен во время течки?

Каждому хозяину суки крайне важно держать ее в этот период под строжайшим контролем. Собаку нельзя спускать с поводка на прогулках, их продолжительность, график и места лучше скорректировать, постараться свести к минимуму встречи с кобелями. Не стоит отвлекаться от присмотра даже на минуту. После начала течки у джек-рассел-терьера к его обычной непоседливости добавляется половое влечение, что чревато побегом, в том числе и с огороженной территории, через подкоп или лазейку в заборе.

Соблюдать гигиену необходимо. Требуется проявить осторожность, чтобы во влагалище не попала инфекция, использовать специализированные средства для ухода, содержать половые органы в чистоте. Ковры и мебель в доме рекомендуется временно закрыть чехлами, подстилку собаки следует менять по мере загрязнения.

Когда у суки снижен аппетит, заставлять ее больше есть не нужно, это естественное явление.

Любое отклонение от нормы – серьезная причина пойти к ветеринару. Если вы новичок в собаководстве, то детально ознакомьтесь с описанием цикла и посоветуйтесь с опытными специалистами.

Проблемы, с которыми можно столкнуться во время течки

Насколько бы естественным для животного ни был процесс, он сопряжен с некоторыми сложностями и риском. Хозяину необходимо подготовиться к этому, чтобы помочь любимице и сделать ее и свою жизнь более комфортной. Многие особенности не представляют опасности, но отдельные станут веским поводом для беспокойства.

Задержка полового развития

Если течка у джек-рассел-терьера не наступила до двухлетнего возраста, обратитесь к ветеринарному специалисту. Возможно, она проходит в скрытой форме, то есть не требует лечения и не представляет угрозы, но бывают и другие причины, обследование потребуется непременно. Чаще всего с этим сталкиваются молодые суки, особенно на этапе созревания. То есть те, которые переживают свою первую течку.

Нарушение периодичности течек

Слишком растянутые или короткие фазы цикла зачастую оказываются следствием инфекций, воспалительных процессов и гормональных сбоев в организме. Для постановки точного диагноза нужна помощь ветеринарного специалиста, который сможет определить факторы, повлиявшие на ход течки, предложить способы их исправления, проведет диагностику и назначит лечение. Самостоятельно решить проблему не получится.

Нехарактерные выделения

Истечения из петли у самки – норма, но не в том случае, когда они из кровянистых становятся гнойными, чрезмерно обильными или неприятно пахнут. При таких проявлениях вмешательство ветеринарного врача должно быть осуществлено в кратчайшие сроки. Полное отсутствие выделений наблюдается при скрытой форме или высокой чистоплотности собаки, так как некоторые особи старательно вылизываются.

Усиленное мочеиспускание

Во время течек самки метят территорию, привлекая внимание потенциальных партнеров, такое стремление вызвано уровнем гормонов и никакой опасности не несет, но доставляет определенные неудобства. Любимица часто просится на улицу, на прогулке регулярно присаживается по нужде, делает небольшие лужицы дома. Как правило, такое поведение проходит само собой после окончания течки у собаки.

В какое время планировать вязку

Если вы хотите получить племенное потомство от своей питомицы, в первую очередь ознакомьтесь с положением РКФ, регламентирующим разведение, где указаны возрастные ограничения и ряд других требований к будущим родителям. Сукам мелких и средних пород на момент вязки должно быть от 18 месяцев до 8 лет.

Что касается наиболее удачных дней для спаривания, то для их точного расчета важно знать, сколько длится течка у джек-рассел-терьеров, в какие сроки начинается и заканчивается. В этом вам особенно пригодится дневник с зафиксированными датами. Самыми благоприятными для успешного зачатия у этой породы считаются 11-13 дни цикла, но приемлемы также 14, 15, 16 и 17.