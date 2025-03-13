Кто такие сиба-ину и чем уникальны эти собаки

Сиба-ину (шиба) – это собаки-аборигены, зародившиеся в Японии. Они находятся под охраной местной кинологической организации Nihonken Hozonkai (Nippo) и ценятся за свою внешность, сохранившуюся спустя многие столетия. Их стандарт признает 5 расцветок шерсти, но белая сиба-ину подлежит дисквалификации.

Уникальный и весьма эффектный окрас требует внесения особой отметки «плембрак» в документы собаки. При ее наличии питомец не может участвовать ни в разведении, ни в выставках. Этот момент важно учитывать перед принятием решения о покупке нестандартного щенка, об особенностях которого мы расскажем в нашей статье.

Основные факты о белых сиба-ину

Как и другие аборигенные породы, эти собаки известны своей независимостью и склонностью к принятию самостоятельных решений. Сиба не терпит шалости и грубые действия в свою сторону. Шумные дети и доминантные породы собак могут заставить ее обороняться. Этим питомцам требуется специфический рацион. Необходимость исключения некоторых продуктов обусловлена пищевой непереносимостью, развившейся в результате длительного употребления рыбы и риса. Представителей породы часто сравнивают с кошками. Они тоже следят за чистотой своей шерсти с помощью регулярного вылизывания и предпочитают обходить стороной лужи. Белая сиба с депигментированными слизистыми пасти и мочки носа – это альбинос. Ее радужка может быть бледно-голубой или красной. Аборигенное происхождение обеспечило этим собакам стойкий ко многим болезням иммунитет и долголетие. Средняя продолжительность их жизни достигает 12-15 лет. Шиба – отличные спортсмены. Они активны, энергичны и очень любознательны. В прошлом представителей породы привлекали для охоты. Поэтому их не рекомендуется содержать в одном доме с питомцами небольшого размера.

Происхождение и история породы

Сиба – это шпицеобразные собаки аборигенного типа, сформировавшиеся в естественных условиях на территории Японских островов без вмешательства человека. Согласно археологическим исследованиям, они существовали еще до наступления нашей эры. Их предки – остроухие породы с густым и плотным шерстном покровом, завезенные в Японию из Китая и Кореи.

Помимо древности происхождения, этих питомцев отличает уникальный внешний вид. Он сохранился с момента формирования шиба-ину и практически не изменился, так как длительная изоляция страны восходящего солнца обеспечила отсутствие возможности хаотичных вязок с иностранными породами.

Нежелательное прилитие чужих кровей оказалось возможным со второй половины XIX века, когда о японских собаках узнали другие азиатские народы и европейцы. В первой половине XX века японские кинологи объединились для создания организации Nihonken Hozonkai, призванной сохранить их любимую национальную породу. Они утвердили первый стандарт и разыскали подходящих по описанию собак для последующей племенной работы. Их старания обеспечили стабильный прирост поголовья и закрепление правильного экстерьера. В 1964 году сибу признали на международном уровне, добавив в реестр самой крупной кинологической организации FCI.

Описание породы

Сиба-ину с белым шерстным покровом подлежит обязательной кастрации. Ее окрас не соответствует требованиям породного стандарта, но такая собака все равно может быть чистокровной. В этом случае все другие черты внешности должны быть такими же, как и у животных с официально признанными расцветками.

Единственное исключение из правил – питомцы-альбиносы. Их нос и глаза розовато-красные. При этом у остальных собак пигментация должна быть черная на мочке и темно-коричневая на радужной оболочке. Если абстрагироваться от этого отличия, то в остальном внешность животных действительно совпадает.

У сибы крепкое и мускулистое телосложение. Туловище незначительно вытянуто в длину. Ребра умеренно изогнуты. Живот не висит и немного подтянут вверх. Серповидный хвост хорошо утолщен и может принимать вид плотно закрученного «бублика». Если выпрямить его целиком, то он будет доходить до скакательных суставов.

Движутся представители породы легко и очень быстро. Их конечности поставлены прямо. Пальцы на лапах сводистые, а подушечки плотные.

Взрослые кобели достигают 38-41 высоты в холке, а суки – 35-38 см. Вес стандартом не регламентирован, но обычно колеблется в пределах 7-11 кг.

Доставшиеся от предков уши примечательны острыми кончиками. Они прямостоячие, но незначительно наклонены вперед. Немного раскосые глаза обеспечивают узнаваемый лисий взгляд. Их внешние уголки должны быть выше внутренних. Переход ото лба к умеренно толстой морде четкий.

Шерсть двойная. Подшерсток густой. Длина прямых остевых волосков варьируется. Она достигает своего максимума в районе хвоста. Поэтому в этом месте шерстный покров топорщащийся, а не плотно прилегающий, как на остальных участках корпуса.

Белый окрас у сиба-ину

Организация Nihonken Hozonkai отвечает за сохранение всех исконно японских собак и контролирует их разведение. Помимо шибы, в список этих пород входят:

акита;

тора (каи);

айну (хоккайдо);

коти (сикоку);

кисю.

Наибольший интерес представляет самый последний представитель. Его использовали в племенной работе при восстановлении сиба-ину, в результате чего был передан ген i, ответственный за белый цвет шерсти.

При наследовании сразу двух генов i от обоих родителей изначально рыжий окрас щенков осветляется до кремового оттенка или становится полностью белым. Такое свойство характерно для всех рецессивных генов. В паре с доминантным геном они неактивны. Поэтому родители белых щенков, как правило, полностью соответствуют стандарту.

Важно отметить, что ослабление первоначального цвета шерсти не влияет на пигментацию кожи и слизистых. В отличие от животных с альбинизмом, кремовые и белые собаки имеют стандартный черный нос и темно-карие глаза.

Альбинизм тоже способствует появлению белой шерсти, но не из-за ослабления цвета, а из-за частичной или полной потери пигментации. Это нарушение представляет собой генетическую мутацию. Оно препятствует выработке красящего пигмента меланина, часто провоцирует опасные осложнения и может передаваться по наследству. По этой причине питомцев-альбиносов запрещается использовать в разведении.

Какие другие окрасы бывают?

Основных допустимых окрасов 3: красный, черный с подпалом и сезам (кунжутный). Все перечисленные варианты объединяет наличие уражиро – рисунка, формирующегося за счет осветления рыжего цвета.

Визуально уражиро выглядит белым и располагается на:

шее;

нижней челюсти;

морде;

скулах;

нижней части хвоста;

груди;

животе;

внутренней стороне лап.

Уражиро есть и у сиба-ину белого окраса, но по понятным причинам его совсем невидно. Этот узор – отличительная черта породы. Поэтому питомцы без ярко выраженного уражиро не признаны ни одной крупной кинологической организацией.

Отдельного внимания также заслуживает кунжутный окрас. Он представляет собой сочетание разноокрашенных шерстинок рыжего, белого и черного цвета. При равномерном распределении всех волосков его называют сезам, при преобладании черных – черный сезам, а при преобладании рыжих – красный сезам. Сравнение с кунжутом объясняется характерным узором на шерсти, напоминающем зернышки этого растения.

Особенности характера и темперамент

От предков представители породы унаследовали независимый и гордый нрав. Им обладают и нестандартные белые сиба-ину, которых не рекомендуется к чему-либо принуждать. Эти питомцы – верные и преданные компаньоны, рассматривающие своих владельцев как равноправных партнеров.

При выполнении команд шиба руководствуются устоявшейся семейной иерархией. Они признают своим лидером только одного человека. Как правило, такое звание получает тот, кто отвечает за воспитание, дрессировку, социализацию и выгул щенка. Остальных членов семьи собаки тоже любят, но могут игнорировать их команды, если не видят в них какой-то личной выгоды.

Доминантный характер породы осложняет содержание с другими собаками.

Но при совместном взрослении сиба может подружиться с кошкой. Более мелкие зверьки, особенно незнакомые, обычно пробуждают охотничий инстинкт. Поэтому на прогулках важно соблюдать бдительность и не снимать амуницию, находясь на неогороженной территории.

Отношения с детьми обычно хорошие, если малыши отдают отчет своим действиям и не обижают собаку. Шиба энергична и игрива. При отсутствии проблем со здоровьем она успешно сохраняет высокую активность и любопытство на протяжении всей жизни.

Советы экспертов по воспитанию

Доминантное поведение, характерное для породы, становится заметным на этапе полового созревания. Поэтому щенку нужно доказать свое лидерство как можно раньше.

Питомец, приобретенный через питомник, попадет в ваш дом примерно в 2,5-3 месяца. Его следует приучить к кличке, пеленке, лежаку и амуниции, а также ознакомить с правилами поведения в доме.

Обозначайте запреты командой «Фу» и пресекайте с ее помощью любые деструктивные действия:

укусы рук и ног, даже во время игры;

порча вещей;

справление нужды в неположенном месте;

беспричинный вой и лай;

воровство еды из тарелок и мусорного ведра.

Используйте для наказания строгий тон, избегая криков и любых негуманных действий. Старайтесь концентрироваться на успехах питомца. Регулярно хвалите его за правильное выполнение команд и освоение базовых навыков.

По завершении обязательной вакцинации (около 4 месяцев) познакомьте своего любимца с улицей. Начните посещать различные общественные места и специальные площадки для собак, чтобы приучить щенка к социуму.

В 5-6 месяцев можно пройти курсы УГС и ОКД. Общение с кинологом также пригодится всем собаководам-новичкам, которые не уверены в своих силах и боятся совершить ошибку.

Обучение аджилити

Аджилити – один из самых популярных видов кинологического спорта. Он предполагает прохождение полосы препятствий на время. Такой вид активности развивает послушание и интеллект, а также способствует сближению собаки с владельцем.

Тренировать питомца можно своими силами или под руководством кинолога. Минимальный возраст для начала занятий – 4-6 месяцев. Перед дрессировкой важно убедиться, что щенок полностью здоров и не имеет противопоказаний. Некоторые снаряды могут быть потенциально опасными при не сформированном опорно-двигательном аппарате. В этом случае рекомендуется временно изменить их высоту или полностью исключить.

К участию в соревнованиях допускают даже непризнанных белых сиба-ину. Но такие собаки не могут получить почетное звание чемпиона.

Особенности содержания и питания

Благодаря густой шерсти, защищающей от холодов, представители породы могут жить на улице. При таком содержании необходимо установить комфортабельный вольер с навесом, защищающим от солнца. Жару эти питомцы, в отличие от морозов, переносят плохо. Летом их следует забирать в дом, предварительно установив в нем кондиционер.

Альбиносов на улице в принципе лучше не оставлять. Они обладают более слабым иммунитетом и легко заболевают.

Специфический запах у этих собак отсутствует.

Их купают по мере загрязнения, но не чаще, чем раз в полгода. Для устранения нежелательной желтизны на шерсти используют специальный зоошампунь для белых собак.

В период сезонной линьки шибу вычесывают каждые 2 дни, а в остальное время – раз в неделю. К другим важным уходовым процедурам относятся ежемесячная стрижка когтей, ежедневная чистка зубов и регулярная проверка ушей и глаз, которые по необходимости очищают от скопившихся выделений, грязи и серы.

Для кормления сибы можно использовать готовый рацион на основе рыбы или морепродуктов. Его не нужно дополнять витаминно-минеральными добавками, так как он уже сбалансирован по питательным веществам и закрывает все потребности организма собаки.

При выборе еды домашнего приготовления необходимо проконсультироваться с ветдиетологом. Он подберет безопасное и сбалансированное меню, а также поможет определить суточную порцию.

Любой тип питания предусматривает свободный доступ к чистой питьевой воде. По графику следует давать только еду. Частота кормления, как и суточная порция, подбирается индивидуально с учетом возраста, здоровья и других физиологических особенностей питомца.

Информация о здоровье и возможных заболеваниях

Аборигенные породы – это, как правило, долгожители с крепким здоровьем. Они редко болеют, но все равно нуждаются в регулярной вакцинации и противопаразитарной обработке специальными средствами.

Если белая шерсть сиба-ину – результат альбинизма, то собаку нужно оберегать от солнца. Депигментированная кожа альбиносов очень чувствительная. Она легко обгорает и предрасположена к раку. В солнечные дни ее нужно прикрывать одеждой из льна и хлопка, а также хорошо смазывать SPF-кремом.

Вне зависимости от окраса, шиба склонны к дисплазии. При постановке такого диагноза собаку обязательно кастрируют и выводят из племенной работы, так как болезнь может передаваться по наследству.

Для кого подойдет эта порода?

Если рассматривать породу в целом, то стоит отметить, что таким энергичным и проворным собакам будет некомфортно в семье заядлых домоседов. Для поддержания правильной кондиции тела и крепкого здоровья им нужны регулярные и долгие прогулки, сопровождающиеся активными физическими нагрузками. Если вы не осилите ежедневный маршрут длиной в 8 км, то от приобретения сибы лучше отказаться.

Белая шиба-ину с альбинизмом потребует особого ухода. Ее нужно будет беречь от солнечных лучей и переохлаждения. При наличии глухоты такого питомца следует заранее оповещать о своем появлении с помощью вибраций. Внезапное появление со спины может спровоцировать сильный стресс. Это важно объяснить детям.

Щенок сибы сумеет поладить с вашей кошкой, но вряд ли будет мириться с авторитетом другой доминантной собаки. Его также не рекомендуется брать при наличии грызунов, пернатых и других мелких питомцев.

Родителям важно учесть возраст своих детей. Любые контакты ребенка младше 6 лет с собакой должны контролировать взрослые, что будет весьма тяжело при сильной занятости.

Трудоголики эту породу рассматривать могут, так как она достаточно независима и относительно спокойно переносит одиночество. Главное – уделять ей достаточно времени после работы и не держать взаперти круглые сутки.

Советы по выбору питомца

На территории РФ белых сиба-ину признает СКОР. Зарегистрированные через эту организацию собаки могут принимать участие во всех ее спортивных мероприятиях и шоу-показах. Обязательной выбраковке подлежат только альбиносы, так как они несут угрозу всему поголовью породы.

Приобретение нестандартного питомца без племенных документов чревато наличием серьезных проблем со здоровьем и психикой. Поэтому такие предложения следует избегать.

Добропорядочные заводчики, четко следующие правилам ведения племенной работы от РКФ, не застрахованы от случайного появления щенков с белой шерстью. Но у таких людей собаки все равно проходят актировку и клеймение. У них есть и метрики, и родословные, а также ветеринарный паспорт, гарантирующий наличие положенных по возрасту прививок.

При посещении питомника рекомендуется осмотреть всех питомцев, чтобы убедиться, что они здоровы и дружелюбны. Родители нестандартного щенка должны соответствовать стандарту, то есть быть красными (рыжими), черно-подпалыми или кунжутными. Дополнительно следует запросить результаты теста, подтверждающие отсутствие дисплазии суставов.

Что говорят владельцы о своих питомцах?

Любители породы и ее владельцы часто сравнивают этих собак с лисами и называют их «маленькими самураями». Эффектные питомцы часто привлекают взгляды прохожих, но обладают своенравным характером и достаточно тяжело поддаются дрессировке.

Сложнее всего раздобыть белую шибу, особенно с документами. Такая собака может обладать односторонним или двусторонним нарушением слуха. Несмотря на это, она все равно обладает теми же плюсами, что и ее сородичи с другими окрасами.

Некоторые люди обращают внимание на интенсивную линьку. Она особенно заметна при квартирном содержании. Поэтому при покупке щенка нужно быть готовым к периодическому «волосопаду» и к частой уборке дома.