Как сделать ремонт, не нарушив гармонию в доме

Ремонт может быть стрессом из-за множества вопросов, таких как выбор интерьера, материалов и мебели. Дизайнер интерьера Мария Степанова, автор книги «Мой дом, мои правила», делится советами, которые помогут сделать процесс комфортным и доступным.

Степанова, работающая в профессии более 10 лет, подчеркивает важность понимания потребностей каждого члена семьи перед началом ремонта. Это поможет создать пространство, которое будет комфортным и функциональным для всех.

Она рекомендует начинать с самой важной задачи, чтобы добиться первых результатов, которые будут мотивировать на дальнейшие изменения. Также важно, чтобы стиль интерьера гармонировал с архитектурой здания и образом жизни жильцов. Степанова советует обсуждать стиль с семьей, чтобы избежать конфликтов и выбрать подходящий вариант.

Эксперт уверена, что ремонт, начатый с осознания потребностей всех членов семьи и с учетом внешних факторов, таких как климат и архитектура, приведет к гармоничному и удобному интерьеру, который будет радовать долгое время, сообщает ИА primamedia.ru.

Ранее дизайнер назвала цвета, с которыми нужно быть аккуратным в интерьере. Кроме того, эксперты «Яндекс Аренды» посоветовали оживить интерьер весной с помощью расхламления и живых цветов.