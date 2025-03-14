Посадка картофеля в открытый грунт: когда и как это делать правильно
Картофель, завезенный Колумбом в Европу, отлично прижился в нашем климате. В последние годы многие огородники отказались от выращивания картошки на своих участках, предпочитая покупать овощ в магазине. Однако, глядя на цены, все больше людей подумывает о возвращении картофеля в свой огород. Разберемся, когда и как правильно сажать этот корнеплод и как за ним ухаживать.
Когда сажать картофель в открытый грунт в 2025 году
Картофель можно выращивать семенами, глазками и даже рассадой. Но это очень трудоемкие и длительные процессы. Самый распространенный и проверенный способ - посадка клубнями.
По регионам и климатическим условиям
Сажают картофель, как правило, в мае. Но это зависит от региона:
- в южных областях сажать можно уже в начале апреля,
- в северных - на Урале, в Сибири эти сроки сдвигаются на конец мая - начало июня. Светлана Гриднева из Свердловской области рассказывает, что сажает картофель в первой декаде июня, а если идут дожди, то даже во второй. И ничего, картофель прекрасно успевает созреть до конца сентября. Главное, чтобы почва прогрелась до 9-11 градусов.
- В Средней полосе России и в Подмосковье принято сажать картофель на майские праздники, с 1 по 10 мая. Земля уже достаточно прогрелась и, к тому же, много выходных дней, чтобы все успеть - и картошку посадить, и шашлыки пожарить.
Когда сажать картофель по Лунному календарю в 2025 году
Те огородники, что придерживаются Лунного календаря, знают, что посадку корнеплодов нужно проводить на убывающей луне, потому что в этот период соки растений устремляются вниз, к корням.
Благоприятные дни для посадки картофеля в 2025 году:
- Апрель: 1-5, 8-11, 28-30
- Май: 1, 2, 5-10, 27-29
- Июнь: 2-9, 12-13.
Как выбрать место и подготовить грядку к посадке картошки
Картофель любит рыхлую плодородную нейтральную почву (лучше, если это будет супесь или суглинок) и солнце. В тени клубни вырастают мелкие и болезненные.
Сажать эту культуру на низких и подтопляемых участках нежелательно, корнеплоды могут сгнить. Если грунтовые воды стоят высоко, значит, картофель необходимо сажать в высокие гребни.
Кислые почвы нужно нейтрализовать доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м). Сильно щелочные почвы могут вызвать развитие парши у картофеля. Чтобы почва сильно не защелачивалась, нужно периодически засевать ее сидератами (горчицей, овсом, клевером), мульчировать опилками или хвоей, вносить под перекопку рыжий торф (1,5-2 кг на кв. м).
Подготовка картофеля к посадке
Как и у других овощных культур, сорта картофеля делятся на:
- ранние (40-65 дней созревания). Самые популярные - Аризона, Гала, Жуковский ранний, Удача
- среднеспелые (65-95 дней). Самые популярные - Волат, Великан
- поздние (95-120 дней). Самые популярные - Атлант, Ласунок, Мелодия.
Семенной картофель сначала осматривают, отбраковывают подгнившие, пораженные болезнью и очень мелкие плоды. Клубни на посадку должны быть размером с куриное яйцо (4-5 см), без трещин, повреждений и гнили.
На плодах должны быть ростки длиной 1-2 см. Для этого за месяц-полтора до посадки картофель достают из погреба, раскладывают в ящики с отверстиями и ставят на солнечное место. Это можно сделать на веранде, в бане с окошком или, если позволяет погода, даже на улице. Естественно, ночных заморозков уже быть не должно. Для чего это делается? Благодаря проращиванию:
- отбраковываются нежизнеспособные клубни,
- повышается устойчивость корнеплодов к болезням, на свету клубни зеленеют, в них образуется соланин - ядовитое вещество, которое защищает растение от болезней.
Непосредственно перед посадкой рекомендуется обработать семенной картофель любым препаратом для роста и защиты от болезней ("Энерген Экстра", "Престиж", "Клубнещит" и др.) Для этого корнеплоды выкладывают на полиэтиленовую пленку, опрыскивают раствором препарата, разведенного по инструкции, и дают высохнуть.
Удобрения для картофеля при посадке
Перед посадкой картофеля участок нужно подготовить. В землю надо внести удобрения - азот, фосфор и калий. Это можно сделать осенью под перекопку участка, а можно весной, недели за 2-3 до посадки.
- Благодаря фосфору клубни будут крупнее и содержать больше крахмала.
- Азот повышает урожайность и ускоряет созревание.
- Калийные удобрения повышают устойчивость к болезням и вредителям, улучшают качество цветения и вкус плодов.
После внесения удобрений участок необходимо прорыхлить.
Способы посадки картофеля
Способов посадки картофеля, как ни странно, существует более десятка. Рассмотрим наиболее распространенные.
Посадка в лунки
Когда используют: этот способ подходит для рыхлых почв с низким залеганием грунтовых вод.
- Выкапывается лунка глубиной 8-10 см, в нее кладется пророщенный клубень.
- На расстоянии 25-30 см выкапывается другая лунка и землей из нее засыпается первая лунка. Так продолжается до конца грядки.
- Затем делается следующий ряд на расстоянии 60-70 см от первого, и операция повторяется.
Другая схема: сделать ряд лунок, разложить в них картофелины и, делая следующий ряд, засыпать землей лунки предыдущего ряда.
Посадка в траншеи
Когда используют: подходит для легких песчаных и торфяных почв без близко расположенных грунтовых вод.
- Выкапываются траншеи глубиной 25 см в 80 см друг от друга.
- На дно траншей необходимо уложить компост слоем не меньше 10-15 см, перемешанный с плодородным грунтом, добавить удобрения (суперфосфат и сульфат калия в дозировке по инструкции).
- На эту "подушку" разложить клубни на расстоянии 25-30 см друг от друга и засыпать землей.
Голландский способ (посадка в гребни)
Когда используют: этот способ рекомендован там, где тяжелые глинистые почвы или высокие грунтовые воды.
- Необходимо насыпать земляные гребни высотой 25-30см на расстоянии 80см друг от друга.
- В них нужно выкопать лунки глубиной 10см с расстоянием 25-30 см между ними, разложить клубни и присыпать землей.
- Высокие гряды защитят корнеплоды от грунтовых вод.
- Гряды можно делать лопатой, но удобнее и быстрее мотоблоком.
Посадка в песок
Когда используют: такой способ можно практиковать только в южных регионах, где много солнца и длинное лето.
Этот метод широко распространен в Египте и Израиле, но и в нашей стране он имеет немало последователей, конечно, на небольших участках. Суть его проста.
Картофель сажают в песок по той же схеме, что и в землю, на дно лунки нужно добавить нитроаммофос, чтобы обогатить почву микроэлементами.
Плюсов много:
- песчаную почву проще обрабатывать и окучивать,
- почва насыщена кислородом,
- нет сорняков,
- клубни получаются крупные и правильной формы.
Минус один - придется очень часто поливать, поскольку вода через песок уходит очень быстро.
Посадка в солому
Этот способ по ресурсозатратности напоминает вышеописанный способ посадки в песок. При посадке картофеля в солому тоже не нужны прополка, окучивание, рыхление, добавление удобрений. Даже перекопка земли не обязательна!
- Почву перед посадкой надо хорошо пролить.
- Клубни раскладываются в ряд, как при обычной посадке в траншеи, в 30 см друг от друга и с расстоянием в 70 см между рядами. Можно добавить немного золы, около 30 г на одну картофелину.
- Сверху клубни накрываются толстым слоем соломы, не меньше 30-50 см.
- Если соломы недостаточно много, можно присыпать немного грунтом, а сверху положить солому. Следует еще раз хорошо полить посадку.
Обратите внимание! Использование в этом способе сена не очень желательно, потому что оно слеживается и становится очень плотным, мешая прохождению к плодам воды и воздуха. Солома более легкая и отлично справляется со своей задачей.
Дальнейший уход - это полив. Солома препятствует быстрому испарению влаги, поэтому поливать часто не придется. Солома здесь является и удобрением, и мульчей. Земляные вредители - насекомые не любят солому и обходят ее стороной (это не относится к колорадскому жуку, к сожалению). Солому, если она не сопрела и не сгнила, в конце сезона можно собрать и использовать на следующий год. Прелую солому нужно просто закопать.
Есть в этом методе и свои минусы:
- На больших площадях такой метод маловыполним, поскольку требует очень большого количества соломы.
- Солому любят мыши, поэтому нужно предусмотреть способ борьбы с ними.
- Сильные ветра будут сдувать верхние слои соломы, поэтому на грядки нужно положить какие- то утяжелители (камни, кирпичи и т.д.).
- В слишком жарком климате такой метод посадки нежелателен, потому что корнеплоды под слоем соломы будут сильно перегреваться, почва - пересыхать, и расходы на полив окажутся непомерно высокими.
Посадка в мешки
Когда используют: если земля на вашем участке сильно заболоченная, каменистая или же площадь очень небольшая,
Этот метод у нас в стране пока в новинку, но он быстро завоевывает популярность. Он хорош тем, что не требует больших пространств, все очень компактно.
Мешки нужно брать воздухо- и водопроницаемые, прочные, не тканевые и не бумажные. Хорошо подойдут мешки из-под сахара или муки. На маркетплейсах продаются специальные мешки для выращивания картофеля.
Суть метода такая.
- На одну треть высоты мешка насыпается грунт, который должен быть очень плодородным - огородная земля, перегной, торф, зола (примерно стакан золы на мешок).
- На этот субстрат положить 3-4 клубня ростками кверху, присыпать сверху грунтом на 8-10см, замульчировать соломой или сухой травой, полить.
- Остальную часть мешка скатать валиком. Мешки обязательно разместить на хорошо проветриваемом и освещенном месте!
- По мере нарастания зеленой массы в мешки надо будет досыпать грунт примерно до половины стеблей. За сезон придется сделать 3-4 подсыпки.
- 2-3 раза необходимо будет подкормить растения препаратами для стимуляции роста - "Проросток", "Оберегъ" и др.
Важно! Земля в мешках не должна пересыхать, полив должен быть регулярным! Никакого вскапывания, прополки, окучивания!
Для получения урожая достаточно перевернуть мешок, высыпать грунт и достать клубни.
Кроме мешков можно использовать старые бочки, дырявые ведра, большие цветочные горшки, клеенчатые сумки. Фантазии и энтузиазма дачникам-огородникам не занимать!
Схема посадки картофеля в открытый грунт
По классической схеме посадки картофеля расстояние между лунками должно составлять 30-35 см, а между рядами - 70-80 см.
- Выкапываете лунку (или ряд лунок)
- Кладете в лунку картофелину
- Можно добавить удобрения
- Засыпаете землей.
Как ухаживать за картофелем после посадки
- Полив. Картофель нужно поливать раз в неделю. Если стоит сильная жара - два раза. В среднем на один куст необходимо ведро воды (10 литров), чтобы влага пропитала все корни. После цветения, когда начинают завязываться плоды, полив нужно увеличить, а за 2-3 недели до уборки урожая совсем прекратить.
- Окучивание - это важный этап в выращивании картофеля классическим способом. При окучивании увеличивается земляной ком вокруг куста, улучшается доступ кислорода к клубням, растение начинает бурно расти и развиваться. Как правило, проводят три окучивания за сезон. Первое - когда ботва достигнет размеров 15-20 см, второй - когда образуются бутоны, и третий - в период цветения.
- Прополка проводится по мере необходимости, обычно 3-4 раза за сезон.
- Подкормка навозной жижей проводится дважды - в июне и июле. Удобрение разводят в концентрации 1:10, из расчета на одно растение 5 литров. Перед внесением навозной жижи необходимо тщательно пролить землю, чтобы не сжечь растения! В период бутонизации и цветения картофелю нужно максимальное количество питательных веществ. В это время проводят внекорневые подкормки кальциевой селитрой, для восполнения дефицита калия используют удобрения "Агрикола картофельная", "Фертика" и другие, строго придерживаясь инструкции.
Когда собирать урожай
Ранний картофель можно начинать подкапывать уже в конце июля. Собирать урожай рекомендуется, когда картофельная ботва полегла и пожухла. Желательно это сделать до начала затяжных дождей и ранних заморозков. Для разных регионов это конец августа - конец сентября.
Для выкапывания картофеля надо выбрать сухой солнечный день. Выкопанные клубни следует очистить от земли и положить в тень для обсушки. После этого урожай можно убирать на хранение в погреб.
Что можно посадить на грядке после картофеля
После картофеля для улучшения почвы на грядках можно выращивать:
- Лук и чеснок - они выделяют фитонциды, которые обеззараживают почву
- Сидераты - злаковые, горчица, рапс. Они улучшают структуру почвы, насыщают ее кислородом.
- Бобовые - фасоль, горох. Делают почву более рыхлой.
- Крестоцветные - любые виды капусты, редис, редька. Оздоравливают почву.
- Тыквенные - тыква, кабачки, огурцы, под которые вносится много органики, способствуют восстановлению почвы.