Посадка картофеля в открытый грунт: когда и как это делать правильно

Картофель, завезенный Колумбом в Европу, отлично прижился в нашем климате. В последние годы многие огородники отказались от выращивания картошки на своих участках, предпочитая покупать овощ в магазине. Однако, глядя на цены, все больше людей подумывает о возвращении картофеля в свой огород. Разберемся, когда и как правильно сажать этот корнеплод и как за ним ухаживать.

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Когда сажать картофель в открытый грунт в 2025 году

Картофель можно выращивать семенами, глазками и даже рассадой. Но это очень трудоемкие и длительные процессы. Самый распространенный и проверенный способ - посадка клубнями.

По регионам и климатическим условиям

Сажают картофель, как правило, в мае. Но это зависит от региона:

в южных областях сажать можно уже в начале апреля,

в северных - на Урале, в Сибири эти сроки сдвигаются на конец мая - начало июня. Светлана Гриднева из Свердловской области рассказывает, что сажает картофель в первой декаде июня, а если идут дожди, то даже во второй. И ничего, картофель прекрасно успевает созреть до конца сентября. Главное, чтобы почва прогрелась до 9-11 градусов.

В Средней полосе России и в Подмосковье принято сажать картофель на майские праздники, с 1 по 10 мая. Земля уже достаточно прогрелась и, к тому же, много выходных дней, чтобы все успеть - и картошку посадить, и шашлыки пожарить.

Когда сажать картофель по Лунному календарю в 2025 году

Те огородники, что придерживаются Лунного календаря, знают, что посадку корнеплодов нужно проводить на убывающей луне, потому что в этот период соки растений устремляются вниз, к корням.

Благоприятные дни для посадки картофеля в 2025 году:

Апрель: 1-5, 8-11, 28-30

Май: 1, 2, 5-10, 27-29

Июнь: 2-9, 12-13.

Как выбрать место и подготовить грядку к посадке картошки

Картофель любит рыхлую плодородную нейтральную почву (лучше, если это будет супесь или суглинок) и солнце. В тени клубни вырастают мелкие и болезненные.

Сажать эту культуру на низких и подтопляемых участках нежелательно, корнеплоды могут сгнить. Если грунтовые воды стоят высоко, значит, картофель необходимо сажать в высокие гребни.

Кислые почвы нужно нейтрализовать доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м). Сильно щелочные почвы могут вызвать развитие парши у картофеля. Чтобы почва сильно не защелачивалась, нужно периодически засевать ее сидератами (горчицей, овсом, клевером), мульчировать опилками или хвоей, вносить под перекопку рыжий торф (1,5-2 кг на кв. м).

Подготовка картофеля к посадке

Как и у других овощных культур, сорта картофеля делятся на:

ранние (40-65 дней созревания). Самые популярные - Аризона, Гала, Жуковский ранний, Удача

среднеспелые (65-95 дней). Самые популярные - Волат, Великан

поздние (95-120 дней). Самые популярные - Атлант, Ласунок, Мелодия.

Семенной картофель сначала осматривают, отбраковывают подгнившие, пораженные болезнью и очень мелкие плоды. Клубни на посадку должны быть размером с куриное яйцо (4-5 см), без трещин, повреждений и гнили.

На плодах должны быть ростки длиной 1-2 см. Для этого за месяц-полтора до посадки картофель достают из погреба, раскладывают в ящики с отверстиями и ставят на солнечное место. Это можно сделать на веранде, в бане с окошком или, если позволяет погода, даже на улице. Естественно, ночных заморозков уже быть не должно. Для чего это делается? Благодаря проращиванию:

отбраковываются нежизнеспособные клубни,

повышается устойчивость корнеплодов к болезням, на свету клубни зеленеют, в них образуется соланин - ядовитое вещество, которое защищает растение от болезней.

Непосредственно перед посадкой рекомендуется обработать семенной картофель любым препаратом для роста и защиты от болезней ("Энерген Экстра", "Престиж", "Клубнещит" и др.) Для этого корнеплоды выкладывают на полиэтиленовую пленку, опрыскивают раствором препарата, разведенного по инструкции, и дают высохнуть.

Удобрения для картофеля при посадке

Перед посадкой картофеля участок нужно подготовить. В землю надо внести удобрения - азот, фосфор и калий. Это можно сделать осенью под перекопку участка, а можно весной, недели за 2-3 до посадки.

Благодаря фосфору клубни будут крупнее и содержать больше крахмала.

Азот повышает урожайность и ускоряет созревание.

Калийные удобрения повышают устойчивость к болезням и вредителям, улучшают качество цветения и вкус плодов.

После внесения удобрений участок необходимо прорыхлить.

Способы посадки картофеля

Способов посадки картофеля, как ни странно, существует более десятка. Рассмотрим наиболее распространенные.

Посадка в лунки

Когда используют: этот способ подходит для рыхлых почв с низким залеганием грунтовых вод.

Выкапывается лунка глубиной 8-10 см, в нее кладется пророщенный клубень. На расстоянии 25-30 см выкапывается другая лунка и землей из нее засыпается первая лунка. Так продолжается до конца грядки. Затем делается следующий ряд на расстоянии 60-70 см от первого, и операция повторяется.

Другая схема: сделать ряд лунок, разложить в них картофелины и, делая следующий ряд, засыпать землей лунки предыдущего ряда.

Посадка в траншеи

Когда используют: подходит для легких песчаных и торфяных почв без близко расположенных грунтовых вод.

Выкапываются траншеи глубиной 25 см в 80 см друг от друга. На дно траншей необходимо уложить компост слоем не меньше 10-15 см, перемешанный с плодородным грунтом, добавить удобрения (суперфосфат и сульфат калия в дозировке по инструкции). На эту "подушку" разложить клубни на расстоянии 25-30 см друг от друга и засыпать землей.

Голландский способ (посадка в гребни)

Когда используют: этот способ рекомендован там, где тяжелые глинистые почвы или высокие грунтовые воды.

Необходимо насыпать земляные гребни высотой 25-30см на расстоянии 80см друг от друга. В них нужно выкопать лунки глубиной 10см с расстоянием 25-30 см между ними, разложить клубни и присыпать землей. Высокие гряды защитят корнеплоды от грунтовых вод. Гряды можно делать лопатой, но удобнее и быстрее мотоблоком.

Посадка в песок

Когда используют: такой способ можно практиковать только в южных регионах, где много солнца и длинное лето.

Этот метод широко распространен в Египте и Израиле, но и в нашей стране он имеет немало последователей, конечно, на небольших участках. Суть его проста.

Картофель сажают в песок по той же схеме, что и в землю, на дно лунки нужно добавить нитроаммофос, чтобы обогатить почву микроэлементами.

Плюсов много:

песчаную почву проще обрабатывать и окучивать,

почва насыщена кислородом,

нет сорняков,

клубни получаются крупные и правильной формы.

Минус один - придется очень часто поливать, поскольку вода через песок уходит очень быстро.

Посадка в солому

Этот способ по ресурсозатратности напоминает вышеописанный способ посадки в песок. При посадке картофеля в солому тоже не нужны прополка, окучивание, рыхление, добавление удобрений. Даже перекопка земли не обязательна!

Почву перед посадкой надо хорошо пролить. Клубни раскладываются в ряд, как при обычной посадке в траншеи, в 30 см друг от друга и с расстоянием в 70 см между рядами. Можно добавить немного золы, около 30 г на одну картофелину. Сверху клубни накрываются толстым слоем соломы, не меньше 30-50 см. Если соломы недостаточно много, можно присыпать немного грунтом, а сверху положить солому. Следует еще раз хорошо полить посадку.

Обратите внимание! Использование в этом способе сена не очень желательно, потому что оно слеживается и становится очень плотным, мешая прохождению к плодам воды и воздуха. Солома более легкая и отлично справляется со своей задачей.

Дальнейший уход - это полив. Солома препятствует быстрому испарению влаги, поэтому поливать часто не придется. Солома здесь является и удобрением, и мульчей. Земляные вредители - насекомые не любят солому и обходят ее стороной (это не относится к колорадскому жуку, к сожалению). Солому, если она не сопрела и не сгнила, в конце сезона можно собрать и использовать на следующий год. Прелую солому нужно просто закопать.

Есть в этом методе и свои минусы:

На больших площадях такой метод маловыполним, поскольку требует очень большого количества соломы.

Солому любят мыши, поэтому нужно предусмотреть способ борьбы с ними.

Сильные ветра будут сдувать верхние слои соломы, поэтому на грядки нужно положить какие- то утяжелители (камни, кирпичи и т.д.).

В слишком жарком климате такой метод посадки нежелателен, потому что корнеплоды под слоем соломы будут сильно перегреваться, почва - пересыхать, и расходы на полив окажутся непомерно высокими.

Посадка в мешки

Когда используют: если земля на вашем участке сильно заболоченная, каменистая или же площадь очень небольшая,

Этот метод у нас в стране пока в новинку, но он быстро завоевывает популярность. Он хорош тем, что не требует больших пространств, все очень компактно.

Мешки нужно брать воздухо- и водопроницаемые, прочные, не тканевые и не бумажные. Хорошо подойдут мешки из-под сахара или муки. На маркетплейсах продаются специальные мешки для выращивания картофеля.

Суть метода такая.

На одну треть высоты мешка насыпается грунт, который должен быть очень плодородным - огородная земля, перегной, торф, зола (примерно стакан золы на мешок). На этот субстрат положить 3-4 клубня ростками кверху, присыпать сверху грунтом на 8-10см, замульчировать соломой или сухой травой, полить. Остальную часть мешка скатать валиком. Мешки обязательно разместить на хорошо проветриваемом и освещенном месте! По мере нарастания зеленой массы в мешки надо будет досыпать грунт примерно до половины стеблей. За сезон придется сделать 3-4 подсыпки. 2-3 раза необходимо будет подкормить растения препаратами для стимуляции роста - "Проросток", "Оберегъ" и др.

Важно! Земля в мешках не должна пересыхать, полив должен быть регулярным! Никакого вскапывания, прополки, окучивания!

Для получения урожая достаточно перевернуть мешок, высыпать грунт и достать клубни.

Кроме мешков можно использовать старые бочки, дырявые ведра, большие цветочные горшки, клеенчатые сумки. Фантазии и энтузиазма дачникам-огородникам не занимать!

Схема посадки картофеля в открытый грунт

По классической схеме посадки картофеля расстояние между лунками должно составлять 30-35 см, а между рядами - 70-80 см.

Выкапываете лунку (или ряд лунок)

Кладете в лунку картофелину

Можно добавить удобрения

Засыпаете землей.

Как ухаживать за картофелем после посадки

Полив. Картофель нужно поливать раз в неделю. Если стоит сильная жара - два раза. В среднем на один куст необходимо ведро воды (10 литров), чтобы влага пропитала все корни. После цветения, когда начинают завязываться плоды, полив нужно увеличить, а за 2-3 недели до уборки урожая совсем прекратить. Окучивание - это важный этап в выращивании картофеля классическим способом. При окучивании увеличивается земляной ком вокруг куста, улучшается доступ кислорода к клубням, растение начинает бурно расти и развиваться. Как правило, проводят три окучивания за сезон. Первое - когда ботва достигнет размеров 15-20 см, второй - когда образуются бутоны, и третий - в период цветения. Прополка проводится по мере необходимости, обычно 3-4 раза за сезон. Подкормка навозной жижей проводится дважды - в июне и июле. Удобрение разводят в концентрации 1:10, из расчета на одно растение 5 литров. Перед внесением навозной жижи необходимо тщательно пролить землю, чтобы не сжечь растения! В период бутонизации и цветения картофелю нужно максимальное количество питательных веществ. В это время проводят внекорневые подкормки кальциевой селитрой, для восполнения дефицита калия используют удобрения "Агрикола картофельная", "Фертика" и другие, строго придерживаясь инструкции.

Когда собирать урожай

Ранний картофель можно начинать подкапывать уже в конце июля. Собирать урожай рекомендуется, когда картофельная ботва полегла и пожухла. Желательно это сделать до начала затяжных дождей и ранних заморозков. Для разных регионов это конец августа - конец сентября.

Для выкапывания картофеля надо выбрать сухой солнечный день. Выкопанные клубни следует очистить от земли и положить в тень для обсушки. После этого урожай можно убирать на хранение в погреб.

Что можно посадить на грядке после картофеля

После картофеля для улучшения почвы на грядках можно выращивать: