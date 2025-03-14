Ветврачи рассказали о профилактике бешенства у животных

В Москве началась кампания по вакцинации домашних питомцев от бешенства. Ее традиционно проводят весной — это самое удобное время защитить животных и подготовить их к летнему сезону, в том числе к выезду на дачу и возможным путешествиям. Терапевт Калининской государственной ветклиники, победитель конкурса «Московские мастера — 2024» по профессии «ветеринарный врач» Алена Макаркина рассказала, почему важно вакцинировать питомцев и что может произойти, если не сделать прививку вовремя.

Заразиться может даже домашнее животное

Прививать от бешенства нужно даже животных, которые не выходят на улицу, например кошек. Вирус бешенства относится к зооантропонозам и опасен не только для животных, но и для человека. Кошка, которая не выходит на регулярные прогулки на улицу, может выбежать туда из квартиры или дачного дома даже ненадолго. Такие случаи совсем не редкость. Владелец найдет ее и вернет домой, но никак не сможет узнать, что за это время произошло с животным и с кем оно контактировало. Проявление симптомов бешенства впоследствии может стать трагедией — питомец погибнет, а у владельцев будет высокий риск заражения.

За отсутствие прививки у животного владельца могут оштрафовать

При несоблюдении сроков вакцинации животных против бешенства, согласно столичному законодательству, предусмотрен штраф в размере от двух до трех тысяч рублей для физических лиц и от четырех до шести тысяч рублей для юридических лиц.

Выявить же отсутствие вакцинации может Государственная инспекция по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии. Например, при рассмотрении обращений о нарушении правил содержания животных, при обходах улиц, жилых домов, мест выгула и содержания животных, а также при различных инцидентах, если питомец, например, попадет в ветклинику с кусаными ранами.

Анализ на бешенство животным сделать нельзя, а вакцинировать можно

Все исследования на вирус бешенства у животных проводят только посмертно в специальном отделе особо опасных инфекций испытательного центра городской ветеринарной лаборатории.

А вакцинировать от этого опасного заболевания необходимо всех восприимчивых животных. К ним относятся не только представители семейства кошачьих и собачьих, но и крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи и некоторых экзотические питомцы, например еноты и хорьки. Все они должны ежегодно получать прививки от бешенства.

Зачем прививки перед выездом на дачу

Ветеринары настаивают, что нужно делать прививки питомцам перед выездом с ними на природу или на дачу. Животные имеют там все шансы заразиться. Очень важно заблаговременно их защитить и провести вакцинацию против бешенства.

Во время путешествий питомцы оказываются ближе к природе и могут контактировать с разными животными, в том числе и дикими — ежами, лисами, енотовидными собаками. Например, в 2022 году был случай, когда семья отдыхала вместе со своим питомцем на берегу реки Оки. Ночью, пока все спали, к собаке подошла лиса и укусила ее. Благодаря ежегодной и своевременной вакцинации животное избежало заражения бешенством.

Иммунитет формируется за 21 день

Необходимо учитывать, что формирование иммунного ответа начинается через 21 день после вакцинации. Поэтому тот же выезд на природу стоит планировать не раньше этого срока.

Проверить же иммунный статус возможно, сдав кровь на антитела к вирусу бешенства. Такое исследование проводят при необходимости. Например, сейчас оно требуется питомцам, выезжающим в страны Евросоюза и другие государства.

В обычной ситуации проверять наличие антител после прививки нет необходимости, если прививку сделали в ветклинике, где вакцина хранится по всем правилам и вводится в соответствии со всеми инструкциями.

В столице вакцинацию питомцев от бешенства можно сделать бесплатно в течение всего года. Для этого нужно обратиться в любую государственную ветклинику или на временные пункты, расписание которых доступно на странице столичного Комитета ветеринарии Москвы. Записаться в ветклинику, а также вызвать ветврача на дом для проведения вакцинации можно по телефону единого контакт-центра госветслужбы: +7 495 612⁠-12⁠-12.