Простой способ очистить стиральную машину от плесени

Плесень в стиральной машине — распространенная проблема, которая может вызывать неприятный запах и даже влиять на качество стирки. Вот несколько шагов, чтобы избавиться от нее. Стиральная машинка станет как новая и засияет чистотой!

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Очистите резиновый уплотнитель — именно там чаще всего скапливается плесень. Протрите его тряпкой, смоченной в растворе уксуса и воды (1:1), а затем тщательно высушите. Используйте уксус или лимонную кислоту — залейте 200 мл уксуса или 100 г лимонной кислоты в отсек для порошка и запустите стирку на максимальной температуре (без белья). Это поможет удалить налет и дезинфицировать машину. Почистите фильтр — найдите его в нижней части машины, открутите и удалите грязь, волосы и остатки плесени. Регулярно проветривайте — после стирки оставляйте дверцу и отсек для порошка открытыми, чтобы предотвратить появление сырости.

Эти простые действия помогут вам избавиться от плесени и поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии.