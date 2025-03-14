Перечислены самые неприхотливые цветы для дачи

Вырастить красивый сад на огороде под силу каждому, даже тем, кто считает, что у него тяжелая рука. В этом дачникам помогут несколько видов цветов, которые не требуют много времени на уход.

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Бархатцы — они устойчивы к засухе, болезням и вредителям. Цветут с июня до заморозков, радуя яркими оранжевыми и желтыми оттенками. Настурция — это растение любит солнце, но выживет и в полутени. Эхинацея — многолетник, который не боится засухи и морозов. Его розовые и пурпурные цветы привлекают пчел и бабочек. Космея — эти нежные цветы растут даже на бедных почвах. Они быстро разрастаются, создавая яркий ковер из розовых, белых и малиновых оттенков. Львиный зев — он устойчив к холоду и цветет до поздней осени. Разнообразие цветов и форм делает его универсальным для клумб. Календула — этот цветок не только украшает сад, но и отпугивает вредителей. Календула легко размножается самосевом.

Эти растения неприхотливы: не требуют частого полива, подкормок и особого ухода. Вырастут даже у тех, у кого тяжелая рука.