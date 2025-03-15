Названы причины бессонницы у собак

Нарушение сна у собаки может свидетельствовать как о стрессе, так и о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Здоровые взрослые собаки в среднем спят по 14–16 часов в день – их режим сна серьезно отличается от человеческого. Любое отклонение от нормы должно насторожить владельца домашнего животного: если ваш питомец начал бодрствовать по ночам – это повод обратиться к ветеринару. Нарушение сна существенно влияет на качество жизни собаки и может свидетельствовать как о стрессе, так и о серьезных проблемах со здоровьем», – сказал Голубев.

Он добавил, что чрезмерная активность собаки ночью может свидетельствовать о психоэмоциональной перегрузке.

«В первую очередь убедитесь, что у собаки не был нарушен распорядок дня. Например, если обычно вы гуляли днем, а теперь вышли на улицу поздно вечером, это может повлиять на режим питомца. Играть перед сном тоже не стоит. Также путешествие с собакой или смена часовых поясов могут отразиться на сне. В таких ситуациях важно восстановить привычный график. Собака может испытывать беспокойство по ночам из-за сильного стресса. Например, собаки из приюта зачастую в первые несколько ночей не могут уснуть в новом доме. Питомцы, которые испытывают тревогу, оставаясь одни, часто страдают нарушениями сна. В таких случаях рекомендуется коррекция поведения животного вместе со специалистом», – отметил Голубев.

Он подчеркнул, что бессонница также может быть признаком заболевания.

«Собака может скулить, поджимать хвост, тяжело дышать, часто менять положение. Любой подобный симптом – это повод незамедлительно обратиться к ветеринару», – пояснил кинолог.

Всемирный день сна отмечается 14 марта 2025 года.