Стиральная машина – один из самых незаменимых бытовых приборов, но даже она требует регулярного ухода. Если не следить за ее чистотой, внутри может скапливаться грязь, остатки порошка и влага, что со временем приведет к неприятному запаху, появлению плесени и даже поломкам.

Чтобы избежать проблем, прочищайте стиральную машину каждые 20 стирок с помощью специальных очистителей. Они эффективно удаляют накипь, остатки моющих средств и другие загрязнения. Кроме того, не забывайте вручную очищать труднодоступные места, особенно пространство за резинкой уплотнителя – там часто накапливается вода и мелкий мусор.

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После каждой стирки оставляйте дверцу машины открытой, чтобы в барабане циркулировал воздух, а влага быстрее испарялась. Так вы предотвратите образование плесени и продлите срок службы техники.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.