Мартовские заботы: что сеять на даче в начале весны

Начало весны — не слишком загруженный период для дачников. Многие начинают наведываться на участки, проводить уборку после зимнего отсутствия, но самые опытные уже успели не только подготовить грядки, удобрить почву и обработать ее от паразитов, но и приступили к посадке. К майским праздникам у них будет возможность продегустировать первый урожай. Если тоже хотите побаловать близких лакомствами со своего огорода, то вот примерный список культур, которые уже можно и нужно сажать на огороде или в теплице. Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit перечислил основные из них.

Зелень во всем многообразии

Март — благодатное время для посадки зелени. И это не только укроп, петрушка, кинза и лук-перо.

«Обязательно нужно сажать раннеспелые салаты, щавель и рукколу. Последняя обладает поистине уникальными антиоксидантными свойствами для организма и является мощным афродизиаком. Если уже установилась плюсовая температура, то пора приступать к посадке базилика», — советует эксперт.

Овощные культуры

Тем, кто сеял рассаду самостоятельно, уже можно перевозить ее на дачу. Не успели или поленились? Не беда. Сегодня есть возможность приобрести уже готовые всходы кабачков, огурчиков, томатов, патиссонов. Конечно, лучше и безопаснее сажать их в парнике, но если теплицы на участке нет, подойдет и открытый грунт. Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды на ближайшие пару недель и действуйте. На случай ночных заморозков, подготовьте нетканый материал для укрывания рассады.

Цветы

Во второй половине марта важно успеть посеять некоторые виды цветов. Среди самых популярных у дачников можно назвать лобулярию (однолетник, покрывающий клубмы и газоны пышным розовым ковром), вербену, азарину лазающую, иберис и клеону. Все эти разновидности будут украшать участок все лето, вплоть до первых заморозков, а еще привлекут пчел и других насекомых-опылителей. Главное — закупить семена как можно раньше и посадить их до конца марта.