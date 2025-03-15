Как быстро отмыть силиконовые формы от жира

Силиконовые формы для выпечки удобны, но со временем на них появляются следы жира и неприятный запах. Вот два простых способа привести их в порядок.

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Лимонная кислота

Растворите 20 граммов лимонной кислоты в восьми стаканах теплой воды. Погрузите формы в раствор на 30 минут, затем тщательно промойте. Этот метод эффективно удаляет загрязнения и освежает силикон.

Сода и гель для посуды

В кастрюлю налейте 2 литра воды, доведите до кипения, добавьте 1 ст. ложку геля для посуды и 1,5 ст. ложки соды. Перемешайте, опустите формы в кипящий раствор и «варите» их 10 минут. После этого промойте формы под проточной водой.

Оба способа безопасны для силикона и помогут вернуть формам чистоту и свежесть.

Ранее сообщалось, что всем владельцам домашних животных знакома ситуация, когда поддержание чистоты в доме превращается в непрерывную борьбу со следами лап и шерстью. Однако есть способ, который поможет значительно упростить уборку и надолго сохранить чистоту.