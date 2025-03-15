Пять способов избавиться от катышков на одежде

Специальная машинка, канцелярский скотч и пемза для тканей помогут убрать катышки с одежды. Об этом Москве 24 рассказала стилист Лена Червова.

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Она подчеркнула, что катышки визуально удешевляют образ, даже если одежда дорогая.

"Во-первых, сейчас есть машинки для удаления катышков. Они аккуратно срезают их с ткани и отлично работают с шерстью, хлопком и синтетикой. Но чтобы не повредить в процессе материал, важно класть ткань на ровную поверхность", – посоветовала эксперт.

Также можно приобрести специальную пемзу для ткани. Только необходимо помнить, что водить ею по одежде нужно легкими движениями, чтобы не повредить волокна, отметила стилист.

«С деликатных тканей, таких как трикотаж, катышки можно убрать с помощью канцелярского скотча. Нужно просто приклеивать и отклеивать липкую ленту, удаляя дефекты», Лена Червова, стилист.

Еще один способ – просто взять обычную бритву и аккуратно, без нажима потереть ею ткань. При этом надо быть очень осторожным, иначе можно порезать материал, предупредила Червова.

"Что касается катышков на верхней одежде, пальто или куртках, то с ними прекрасно справится одежная щетка с жестким ворсом", – отметила стилист.

В целом же надо правильно ухаживать за вещами, тогда катышки на них будут появляться реже, считает эксперт.

“Они образуются, когда волокна ткани трутся о другие поверхности. Поэтому желательно стирать одежду в специальных мешках, чтобы уменьшить трение. А деликатные вещи лучше стирать вручную или в режиме бережной стирки”, – посоветовала Червова.

Кроме того, при стирке стоит использовать кондиционер – он смягчает волокна и снижает риск образования катышков. Плюс надо избегать машинной сушки – она ускоряет износ ткани, заключила стилист.

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