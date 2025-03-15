Садоводам напомнили, как распознать болезнь, поражающую клубни картофеля

Речь идет о заболевании, развитие которого провоцирует патогенный гриб под названием Synchytrium endobioticum. Он паразитирует внутри клеток растения и обладает высокой устойчивостью к внешним условиям.

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Как сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на региональный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, называется это заболевание – рак картофеля.

Распознать недуг в период вегетации невозможно, поскольку споры грибка не поражают наземную часть растения. Осенью после выкопки на клубнях можно обнаружить белые бугорки или темные наросты, напоминающие цветную капусту.

Чтобы обезопасить урожай от этого недуга, специалисты рекомендуют волгоградцам проводить карантинные фитосанитарные мероприятия и соблюдать правила севооборота. Отметим, что грибок Synchytrium endobioticum может поражать и другие культуры, к примеру томаты.