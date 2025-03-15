Как уничтожить грибок в стиральной машинке навсегда

Плесень в стиральной машине — распространенная проблема, которая может привести к неприятному запаху и повреждению внутренних деталей. Вот несколько советов, как справиться с этой проблемой:

Механическая очистка: удалите видимые загрязнения с помощью чистящих средств, содержащих хлор. Особое внимание уделите уплотнительной резинке и отсеку для порошка. Уксус и лимонная кислота: обработайте внутренние поверхности машины столовым уксусом или лимонной кислотой, которые образуют кислую среду, губительную для плесени. Перекись водорода и пищевая сода: смешайте перекись водорода и пищевую соду, поместите смесь в отсек для порошка и проведите долгую стирку с последующим полосканием. Специализированные средства: используйте профессиональные химикаты для уничтожения грибка, следуя инструкции производителя.

Если проблема не решается самостоятельно, обратитесь в службу дезинфекции для профессиональной обработки стиральной машины.

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