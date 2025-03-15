Как отучить собаку грызть обувь

Если ваш пес облюбовал вашу обувь в качестве игрушки, не спешите ругать его. Это не вредность, а естественное поведение, которое может быть вызвано стрессом, скукой или инстинктом жевания, особенно у щенков.

Но есть одна важная деталь: обувь привлекает питомца не только формой, но и вашим запахом. Для собаки это как «письмо» от хозяина, которое хочется «прочитать» зубами.

Чтобы решить проблему, предложите питомцу альтернативу. Возьмите старую футболку, которую не жалко, и носите ее пару дней, чтобы она пропиталась вашим запахом. Затем отдайте ее собаке. Она с удовольствием будет грызть ее вместо обуви, ведь футболка пахнет вами, но при этом не имеет ценности.

Если собака уже привыкла к ботинкам, добавьте элемент неожиданности. Натрите обувь каплей эфирного масла цитрусовых — этот запах неприятен собакам.

Также разложите рядом жевательные игрушки с лакомствами. Каждый раз, когда пес потянется к туфле, перенаправляйте его внимание на игрушку и хвалите за правильный выбор. Через некоторое время он поймет, что игрушки приносят больше удовольствия.

Этот подход работает, потому что вы не боретесь с инстинктами, а даете им безопасный выход. И, конечно, ваша обувь наконец-то останется целой!

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